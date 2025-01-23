В Башкирии на Новый год пили «паленку»

Готовую продукцию бизнес-леди прятала в гараже собственного дома, а затем продавала в розницу местным жителям. Всего женщина продала «паленки» почти на ₽3 млн. Однако в правоохранительных органах стартап не оценили и возбудили уголовное дело за незаконное предпринимательство. Суд признал женщину виновной и приговорил ее к тюрьме сроком на два, а также штрафу в размере ₽50 тыс.