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Posted 23 января, 13:41

Published 23 января, 13:41

Modified 23 января, 17:38

Updated 23 января, 17:38

В Башкирии нашли гараж алкоголя

В Башкирии на Новый год пили «паленку»

23 января 2025, 13:41
Фото: 1MI.

В Башкирии нашли гараж алкоголя

Предприимчивая жительница Кумертау отправилась в колонию за торговлю «паленым» алкоголем, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии в четверг, 23 января.

Жительница Кумертау, как выяснили правоохранительные, решила подзаработать перед Новым годом. Так, 54-летняя женщина с декабря 2023 года по февраль 2024 году закупала немаркированную водку. «Серую» продукцию женщина разбавляла водой и разливала в стеклянные бутылки с этикетками «Волжские узоры Природная» и «Старый Кенигсберг VSOP».

Готовую продукцию бизнес-леди прятала в гараже собственного дома, а затем продавала в розницу местным жителям. Всего женщина продала «паленки» почти на ₽3 млн. Однако в правоохранительных органах стартап не оценили и возбудили уголовное дело за незаконное предпринимательство. Суд признал женщину виновной и приговорил ее к тюрьме сроком на два, а также штрафу в размере ₽50 тыс.

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Ранее Mkset рассказал, что бойня с топорами и тесаками в Уфе закончилась для ее участников тюрьмой.

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