В Башкирии на Новый год пили «паленку»

Posted 23 января, 13:41
Published 23 января, 13:41
Modified 23 января, 17:38
Updated 23 января, 17:38
Жительница Кумертау, как выяснили правоохранительные, решила подзаработать перед Новым годом. Так, 54-летняя женщина с декабря 2023 года по февраль 2024 году закупала немаркированную водку. «Серую» продукцию женщина разбавляла водой и разливала в стеклянные бутылки с этикетками «Волжские узоры Природная» и «Старый Кенигсберг VSOP».
Готовую продукцию бизнес-леди прятала в гараже собственного дома, а затем продавала в розницу местным жителям. Всего женщина продала «паленки» почти на ₽3 млн. Однако в правоохранительных органах стартап не оценили и возбудили уголовное дело за незаконное предпринимательство. Суд признал женщину виновной и приговорил ее к тюрьме сроком на два, а также штрафу в размере ₽50 тыс.