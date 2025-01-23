Уфимским студентам приходится выживать

Posted 23 января, 09:33
Published 23 января, 09:33
Modified 23 января, 09:35
Updated 23 января, 09:35
В преддверии Дня студента в России аналитики представили исследование, касающееся молодых кадров России. Эксперты «Авито» выяснили, в каких регионах работодатели готовы не только взять вчерашнего студента на должность в условии тотального дефицита кадров, но и способны платить молодежи без опыта достойную зарплату.
В лидеры по приросту зарплаты для студентов попала Казань. Там, за 2024 года оплата труда соискателей-студентов выросла на 18%, до ₽56 630. Это почти на 10%, чем предлагают их сверстникам в Уфе. Так, зарплата для студентов в Уфе в 2024 году сложилась на уровне ₽51 501.
При этом авторы исследования указывают, что именно в Уфе — самый мощный кадровый голод среди всех региональных центров России. За год число вакансий для студентов в Уфе выросло сразу на 138%. Вот только достойных денег за труд студентам в Уфе, видимо, ждать не стоит.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости индексации пенсий в январе 2025 года до уровня инфляции в 2024. Она составила 9,5%.