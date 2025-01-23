Уфимским студентам приходится выживать

В лидеры по приросту зарплаты для студентов попала Казань. Там, за 2024 года оплата труда соискателей-студентов выросла на 18%, до ₽56 630. Это почти на 10%, чем предлагают их сверстникам в Уфе. Так, зарплата для студентов в Уфе в 2024 году сложилась на уровне ₽51 501.