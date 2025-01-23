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Posted 23 января, 09:33

Published 23 января, 09:33

Modified 23 января, 09:35

Updated 23 января, 09:35

В Уфе выросло число вакансий для студентов

Уфимским студентам приходится выживать

23 января 2025, 09:33
Фото: 1MI.

В Уфе выросло число вакансий для студентов

Работодатели заинтересованы в молодежи, но не готовы платить им на уровне Казани, указано в исследовании «Авито» в четверг, 23 января.

В преддверии Дня студента в России аналитики представили исследование, касающееся молодых кадров России. Эксперты «Авито» выяснили, в каких регионах работодатели готовы не только взять вчерашнего студента на должность в условии тотального дефицита кадров, но и способны платить молодежи без опыта достойную зарплату.

В лидеры по приросту зарплаты для студентов попала Казань. Там, за 2024 года оплата труда соискателей-студентов выросла на 18%, до ₽56 630. Это почти на 10%, чем предлагают их сверстникам в Уфе. Так, зарплата для студентов в Уфе в 2024 году сложилась на уровне ₽51 501.

При этом авторы исследования указывают, что именно в Уфе — самый мощный кадровый голод среди всех региональных центров России. За год число вакансий для студентов в Уфе выросло сразу на 138%. Вот только достойных денег за труд студентам в Уфе, видимо, ждать не стоит.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости индексации пенсий в январе 2025 года до уровня инфляции в 2024. Она составила 9,5%.

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