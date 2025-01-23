Уфимские судьи увольняются

Заседание коллегии судей состоится в Уфе на следующей неделе. Оно запланировано на 28 января. На повестке заседания ККС Республики Башкортостан — 29 вопросов. Среди множества повышений классных чинов и одобрений заявления на включения в кадровый резерв есть и увольнения. Свои полномочия решили сложить двое судей из Уфы. Это пока еще мировая судья судебного участка № 2 по Ленинскому району Уфы Анфиса Валиулина и ее коллега из Октябрьского райсуда Уфы — федеральная судья Разиля Гафурова. Женщины решили уйти на заслуженный покой весной, в марте–апреле 2025 года. Эти планы должны одобрить их коллеги по служению Фемиде.