Уфимские судьи увольняются

Posted 23 января, 10:16
Published 23 января, 10:16
Modified 23 января, 10:16
Updated 23 января, 10:16
Заседание коллегии судей состоится в Уфе на следующей неделе. Оно запланировано на 28 января. На повестке заседания ККС Республики Башкортостан — 29 вопросов. Среди множества повышений классных чинов и одобрений заявления на включения в кадровый резерв есть и увольнения. Свои полномочия решили сложить двое судей из Уфы. Это пока еще мировая судья судебного участка № 2 по Ленинскому району Уфы Анфиса Валиулина и ее коллега из Октябрьского райсуда Уфы — федеральная судья Разиля Гафурова. Женщины решили уйти на заслуженный покой весной, в марте–апреле 2025 года. Эти планы должны одобрить их коллеги по служению Фемиде.
Как ранее заявлял генеральный директор судебного департамента при Верховном суде РФ Владислав Иванов, России катастрофически не хватает судей. Нагрузка на суды растет, а кадров больше не становится. Наоборот, отработав положенный для получения пожизненного содержания минимум многие сразу кладут на стол заявление на увольнение. И у ведомства уже не хватает денег всех обеспечивать пенсионом.