Уфимские больницы заподозрили в коррупции

Сами медорганизации обвинения отрицают. В Минздраве РБ Mkset прокомментировали, что дополнительные требования были прописаны в техническом задании. Тем не менее, ведомство признало, что протоколы в итоге потребовали отменить антимонопольщики. Одна из больниц предприсание выполнила, в ещё одной исполнение требований в процессе.