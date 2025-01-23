Уфимские больницы заподозрили в коррупции

Posted 23 января, 10:32
Published 23 января, 10:32
Modified 23 января, 10:33
Updated 23 января, 10:33
Под прицел ведомства попали «девятая» и «пятая» больницы Уфы. Антимонопольщики считают, что начальства организаций по надуманным поводам отклоняли заявки подрядчиков на контракты. А именно — договоры о транспортировке пациентов с больными почками.
Так, по версии ФАС, одну из компаний ввергнули в бумажную волокиту, выписав отказ и потребовав сразу десять разрешений на упомянутую деятельность. Предприятие, в свою очередь, обратилось в правоохранительные органы.
— Жалобы признаны обоснованными. Больницам выданы предписания отменить результаты аукционов и пересмотреть заявки участников в соответствии с законом. Также будут возбуждены административные дела, — отчитались в ФАС.
Сами медорганизации обвинения отрицают. В Минздраве РБ Mkset прокомментировали, что дополнительные требования были прописаны в техническом задании. Тем не менее, ведомство признало, что протоколы в итоге потребовали отменить антимонопольщики. Одна из больниц предприсание выполнила, в ещё одной исполнение требований в процессе.
— С целью качественного и своевременного предоставления услуг перевозки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, которые являются инвалидами, заказчиками (ГБ № 5 г. Уфа и ГБ № 9 г. Уфа) в техническом задании были прописаны дополнительные требования для комфорта и удобства пациентов. При рассмотрении заявок были отклонены заявки, не соответствующие требованиям технического задания, в том числе и заявка ООО «Риада». ООО «Риада» подало жалобы в Башкортостанское УФАС России. Башкортостанским УФАС России выданы предписания отменить протоколы. ГКБ № 9 г. Уфы предписание исполнено, ГКБ № 5 г. Уфы — на стадии исполнения, — пояснили в ведомстве.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии перед судом предстанет бывший сотрудник оборонного предприятия региона.