У кошек бывает аллергия на… кошек? История, которая удивила тысячи

Животные, как и люди, могут страдать от различных заболеваний, включая аллергии. Но что делать, если причиной оказывается их же вид? Однажды пользователю Reddit под ником gasman147 пришлось столкнуться с необычным диагнозом у своего питомца. Его кот, подобранный с улицы, долгое время страдал от выпадения шерсти и слабости. Спустя несколько визитов к ветеринарам и множество анализов выяснилось, что у кота аллергия на… других кошек.