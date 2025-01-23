Студенты из Башкирии попали на сотни тысяч из-за Urban University из Иннополиса

Posted 23 января, 08:46
Published 23 января, 08:46
Modified 23 января, 08:49
Updated 23 января, 08:49
Более тысячи россиян оказались в сложной ситуации, они взяли кредиты на сумму более 150 тысяч рублей, чтобы обучиться IT-специальности в компании Urban University в Иннополисе. Об этом сообщил Inkazan во вторник, 21 января. Среди них минимум 11 студентов из Башкирии, в основном из Уфы, есть ребята из Стерлитамака, Октябрьского и Салавата, выяснил Mkset. Мы попытались разобраться в ситуации.
Лейсан из Уфы увидела рекламу услуг Urban University в одном из телеграмм-каналов. «C 1 ноября для граждан РФ стала доступна новая программа обучения с последующим трудоустройством», — так начинался рекламный текст. «Для участия в программе достаточно заполнить анкету и пройти тест», — так он заканчивался. При клике на ссылку в рекламе девушка оказалась на сайте Urban University, прошла небольшой логический тест и увидела форму со словами «Поздравляю! Вы можете начать бесплатное шестимесячное обучение».
Как только она заполнила эту форму и ввела в ней свой номер телефона, ей тут же позвонил представитель казанской фирмы и убедил ее взять кредит. По правилам промоакции, объяснил ей мужчина по телефону, учреждение будет само погашать кредит первые шесть месяцев, затем девушка сможет оплачивать оставшуюся сумму самостоятельно, поскольку к тому времени ее трудоустроят.
— Зарплаты в IT-сфере хорошие, от 100-150 тысяч рублей, вот я и купилась, — рассказала Mkset Лейсан. — 9 ноября прошлого года оформила кредит в ОТП-банке на сумму 158 271 рублей. Первый платеж по кредиту в декабре они погасили, а вот в январе — уже нет.
Само обучение тоже вызывает вопросы. По словам Лейсан, кроме видео-лекций и домашних заданий ничего больше не осталось.
— Вебинаров нет, домашние задания никто не проверяет с декабря, обратной связи ни от преподавателей, ни от кураторов нет, — говорит девушка. — А ещё в программе обучения нам были обещаны индивидуальные занятия с преподавателем 5 часов в неделю. Их тоже не было.
В такой ситуации оказались несколько сотен человек со всей России. Они создали свой телеграм-канал Urbanrediska, в нем сейчас находятся почти две тысячи участников. Студенты Urban University провели перекличку, и выяснилось, что на обещание «бесплатного обучения» купились жители всей России, от Калининграда до Дальнего Востока. Суммы кредитов, которые взял каждый из них, были от 150 до почти 200 тысяч рублей.
Разумеется, все они пытались выяснить, в чем дело, и почему фирма перестала вносить обещанные ежемесячные платежи за их обучение. Кто-то пытался оформить отказ от образовательной услуги и вернуть свои деньги, кому-то даже это удалось сделать после обращения в Роспотребнадзор и правоохранительные органы. Но таких было немного.
Люди объединились и стали стучаться во все двери. Даже написали обращение к Владимиру Путину (копия документа имеется в редакции). В обращении Оксана Натина из Казани, а также еще несколько десятков студентов Urban University просят президента России от имени более 800 студентов помочь им решить проблему.
— Все студенты поступили на дистанционное обучение, привлеченные рекламой о бесплатном обучении с последующей оплатой после трудоустройства, — говорится в обращении.– Однако, в процессе общения с менеджером по продажам, нам были оформлены кредиты на сумму около и у некоторых превышающую 150 000 рублей в Т-банке и ОТП банке. Данный шаг был принят без возможности обдумать условия, что создало финансовую нагрузку для всех нас. Согласно условиям договора оферты, UrbanUniversity обязался оплачивать первые шесть месяцев обучения. Однако финансирование рассрочки прекратилось у всех в разные сроки (у меня (Оксаны Натиной) в январе этого года), и учебное заведение перестало выполнять свои обязательства. В результате у студентов образовалась просроченная задолженность. Некоторые из нас стали оплачивать обучение самостоятельно, другие оказались в сложной финансовой ситуации и не могут этого сделать.
Во вторник, 21 января, делегация из студентов отправилась на встречу с руководством Иннополиса. Там им сказали, что с компанией UrbanUniversity (ООО «ЭдЭкс») 20 декабря 2024 года были расторгнуты все договоры об аренде, «чтобы сохранить честь города». Также им обещали оказать поддержку при возврате средств, сообщает Inkazan.
В специально созданном телеграм-канале онлайн-университета появилось сообщение, в котором Urban University признает, что «у некоторых студентов возникли проблемы с оплатами по промоакции».
— Мы уже работаем над их решением, и в ближайшее время Университет подготовит официальное обращение с разъяснением ситуации, — утверждается в сообщении. — На данный момент проверка домашних заданий занимает больше времени, чем это было ранее. Просим вас сохранять спокойствие, все работы будут проверены и оценены нашими преподавателями… Мы хотим извиниться за задержку в ответах и изменениях в вашем учебном процессе. Мы по-прежнему рядом и готовы поддерживать вас на пути к новым знаниям. Напоминаем, что ваше обучение для нас является приоритетом.
На официальном сайте компании 16 января размещен документ в разделе «Оферта „Учись сейчас — плати потом“, в котором говорится, что ООО „ЭдЭкс“ в связи с возникшими финансовыми трудностями приостанавливает взятые на себя обязательства по оплате части платежей по кредитным договорам своих студентов.
В другом документе сообщается о запуске новой программы Urban Restart «для ускорения выплат специалистам». В этом сообщении онлайн-университет объясняет финансовые трудности, которые начались в ноябре 2024 года, тем, что «уменьшилось количество новых студентов».
— За первый год работы Urban University достиг показателя в более чем 20 000 студентов и 7 полноценных курсов востребованных IT-профессий, — говорится в сообщении.– По внутренним расчетам динамика в среднем выше по рынку. Чтобы обеспечить качество курсов и активно запуститься, нам требовался большой штат квалифицированных сотрудников в разных областях. Этого оказалось недостаточно и пришлось прибегнуть к оперативному привлечению сторонних лиц, контрагентов, а именно самозанятых и ИП, кто мог бы помочь с плавным масштабированием наших целей по привлечению новых студентов. Компания смогла сохранить возможность в срок выплачивать заработную плату своим сотрудникам. Однако, всё же большое, но недостаточное количество новых студентов для реализации всех финансовых задач компании не позволило своевременно выплачивать средства привлеченным контрагентам — самозанятым и ИП.
Судя по этим сообщениям, в Urban University появились проблемы не только с оплатой части кредитных договоров студентов, но и с оплатой труда преподавателей.
Мы посмотрели несколько ресурсов в интернете в поисках отзывов по указанным онлайн-курсам. Количество негативных откликов просто поражает. Приведем несколько из них.
– Осторожно, Урбан! Вешают кредит под большие проценты. Деньги не возвращают!
— А мой внутренний голос говорил мне, что лучше бы на такие деньги в отпуск в Турцию слетать.
— Очень неудачно для себя я кликнул по рекламе urban-university.ru, обещавшей бесплатное обучение IT-специальностям (типа, оплачивает государство). Со мной связалась менеджер, которая уговорила меня оформить рассрочку, которая в итоге оказалась кредитом в Т-банке на сумму 133 560 рублей под повышенный процент 38,97%. Причем, это произошло буквально в один клик.
Вникнув в ситуацию, невольно приходишь к выводу, что вся эта рекламная шумиха вокруг «бесплатного обучения» оказалась еще одной разновидностью схемы вытягивания денег из кармана доверчивых граждан. Только оказавшиеся известными данные о числе пострадавших онлайн-студентов и размерах взятых ими кредитов говорят о многомиллионных суммах, которые оказались в распоряжении Urban University.
Помогут ли пострадавшим обращения в правоохранительные органы и иски в суд, сказать сложно. Управляющий партнёр юридического бюро «Буркин и партнёры» Виталий Буркин считает, что защита прав пострадавших через подачу исков к организаторам обучения в гражданском порядке малоэффективна — они к такому развитию событий безусловно готовы.
— Реально защитить интересы обманутых студентов и вернуть деньги можно только через возбуждение уголовного дела, — говорит эксперт. — Юридическое бюро «Буркин и партнёры» в связи с многочисленными обращениями пострадавших от деятельности Urban University приступило к работе и уже оказывает помощь пострадавшим. Мы имеем богатый опыт разрешения подобных ситуаций. В телеграмм для пострадавших создан специальный чат, в который могут вступить все желающие.