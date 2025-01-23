Студенты из Башкирии попали на сотни тысяч из-за Urban University из Иннополиса

В такой ситуации оказались несколько сотен человек со всей России. Они создали свой телеграм-канал Urbanrediska, в нем сейчас находятся почти две тысячи участников. Студенты Urban University провели перекличку, и выяснилось, что на обещание «бесплатного обучения» купились жители всей России, от Калининграда до Дальнего Востока. Суммы кредитов, которые взял каждый из них, были от 150 до почти 200 тысяч рублей.