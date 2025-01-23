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Posted 23 января, 15:49

Published 23 января, 15:49

Modified 23 января, 17:10

Updated 23 января, 17:10

Школы массово эвакуируют в Уфе

Школы массово эвакуируют в Уфе

23 января 2025, 15:49
Фото: mkset.ru.
Сразу три лицея эвакуировали в Уфе, пишут в соцсетях в четверг, 23 января.

Как сообщают инсайдеры, в уфимские лицей №68 в Инорсе, а также лицеи №123 и 161 поступили анонимные сообщения о минировании зданий. В сети появились кадры, эвакуации.

Видео: tg/Mash Batash.

На кадрах, снятых очевидцами видно, как шумные толпы учеников под присмотром учителей оказались на морозе во время уроков. Ребята из 68-го лицея предположили, что школа горит, так как к зданию подъехала пожарная машина.

В социальных сетях тем временем уфимцы гадают, что же произошло на самом деле: обычная учебная эвакуация или тревожные происшествия. В самих учебных заведениях эвакуацию не комментировали. На момент публикации сообщения Mkset не получил оперативного комментария по описанным событиям от пресс-службы МВД Башкортостана.

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Ранее Mkset рассказал о задержанном стрелке в Уфе.

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