Школы массово эвакуируют в Уфе

Posted 23 января, 15:49
Published 23 января, 15:49
Modified 23 января, 17:10
Updated 23 января, 17:10
Как сообщают инсайдеры, в уфимские лицей №68 в Инорсе, а также лицеи №123 и 161 поступили анонимные сообщения о минировании зданий. В сети появились кадры, эвакуации.
На кадрах, снятых очевидцами видно, как шумные толпы учеников под присмотром учителей оказались на морозе во время уроков. Ребята из 68-го лицея предположили, что школа горит, так как к зданию подъехала пожарная машина.
В социальных сетях тем временем уфимцы гадают, что же произошло на самом деле: обычная учебная эвакуация или тревожные происшествия. В самих учебных заведениях эвакуацию не комментировали. На момент публикации сообщения Mkset не получил оперативного комментария по описанным событиям от пресс-службы МВД Башкортостана.