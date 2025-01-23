Школы массово эвакуируют в Уфе

В социальных сетях тем временем уфимцы гадают, что же произошло на самом деле: обычная учебная эвакуация или тревожные происшествия. В самих учебных заведениях эвакуацию не комментировали. На момент публикации сообщения Mkset не получил оперативного комментария по описанным событиям от пресс-службы МВД Башкортостана.