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Posted 23 января, 07:18

Published 23 января, 07:18

Modified 23 января, 07:31

Updated 23 января, 07:31

Брошенных щенков спасли в Уфе

Пятерых малышей спасли от голодной смерти в Уфе

23 января 2025, 07:18
Фото: УГЗ Уфы.

Брошенных щенков спасли в Уфе

Милой историей спасения пятерых щенков поделились сотрудники Управления гражданской защиты в четверг, 23 января.

На горячую линию уфимского УГЗ поступил звонок с просьбой помочь щенятам. Неравнодушные жители Уфы обнаружили во дворе дома бесхозный вагончик, из которого доносились звуки жалобного скуления. Звонившие попытались вытащить малышей самостоятельно, однако щенки забрались слишком далеко.

Прибывшие на место спасатели разобрали деревянный пол брошенного вагончика и достали пятерых детенышей. Малышей передали неравнодушным уфимцам, которые пообещали согреть и накормить щенят, а после доставить их в приют.

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В управлении гражданской защиты отметили, что у спасателей есть определенная система очередности вызовов. Первым делом сотрудники отправляются на помощь к людям, а затем уже к животным.

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