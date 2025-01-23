Прощайте, соскальзывающие простыни: простой способ закрепить белье навсегда

Сначала пришиваем по одной пуговице к каждому углу матраса, но не на верхней поверхности, а сбоку, чтобы крепление оставалось незаметным. Затем берём резинку, один конец прикрепляем к пуговице, а второй — к углу простыни. Натягиваем ткань, фиксируя резинками все четыре угла. Это обеспечит плотное натяжение и предотвратит скольжение простыни, даже если матрас двигается или вы ворочаетесь во сне.