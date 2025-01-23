Почта России рассказала об итогах прошедшего года

Михаил Волков подчеркнул, что цель компании — стабильное и качественное обслуживание каждого клиента в любой точке России. Почта — это не просто оператор связи, а центр жизненно необходимых услуг, который объединяет людей и страну. В прошедшем году Почте России удалось достичь заметного прогресса, ускорив обслуживание и внедрив полезные сервисы. Гендиректор компании заверил, что курс на трансформацию продолжится и в 2025 году.