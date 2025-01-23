Почта России рассказала об итогах прошедшего года

Posted 23 января, 16:54
Published 23 января, 16:54
Modified 23 января, 16:54
Updated 23 января, 16:54
Одно из главных достижений — ускорение выдачи посылок в три раза благодаря QR-идентификации. К концу года этой услугой воспользовались шесть миллионов россиян. Также более чем в тысяче отделений появились зоны самообслуживания, где клиенты могут отправлять письма и посылки без помощи операторов, пишут «Новые Известия».
Масштабные изменения коснулись сайта и мобильного приложения Почты России. Теперь оформить подписку, отправить денежный перевод или открытку можно в одном окне. Этими функциями воспользовались 8,9 миллиона пользователей приложения и 10 миллионов посетителей сайта.
Кроме того, Почта России расширила международные финансовые сервисы. Стал доступен обмен денежными средствами с 17 странами, среди которых Кипр, Греция и Турция.
В прошлом году Почта России усилила сотрудничество с крупными российскими маркетплейсами. В 22 тысячах отделений можно забрать заказы с «Яндекс.Маркета», в 32 тысячах — с Ozon. А в рамках сотрудничества с Wildberries было открыто более 6 тысяч пунктов выдачи заказов.
Компания также приняла около 350 тысяч бесплатных посылок для военнослужащих и доставила более 600 тысяч отправлений жителей приграничных регионов.
Для корпоративных клиентов был упрощён процесс подключения через цифровую оферту. Совместно с ОАО «РЖД» запустили сервис доставки крупногабаритных отправлений почтовыми вагонами, что позволило ускорить логистику.
Почта России продолжает переводить отправления в цифровой формат. По итогам 2024 года число электронных заказных и гибридных писем выросло на 14% и составило 345 миллионов. Доля цифровых и гибридных, а также оплаченных электронными марками писем составила 48,5–50,5% от общего объёма корреспонденции. Более тысячи компаний подключились к сервису электронных заказных писем.
Благодаря партнёрству Почты России с Министерством труда и Социальным фондом маломобильные граждане получили почти 187 тысяч средств реабилитации.
Михаил Волков подчеркнул, что цель компании — стабильное и качественное обслуживание каждого клиента в любой точке России. Почта — это не просто оператор связи, а центр жизненно необходимых услуг, который объединяет людей и страну. В прошедшем году Почте России удалось достичь заметного прогресса, ускорив обслуживание и внедрив полезные сервисы. Гендиректор компании заверил, что курс на трансформацию продолжится и в 2025 году.