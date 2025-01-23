Обжигает руки — почему микроволновка разогревает тарелки, а не еду?

Микроволновая печь работает за счет электромагнитных волн, которые заставляют молекулы воды, жира и сахара в пище двигаться. Это движение вызывает трение, а трение — выделение тепла. Именно поэтому продукты, содержащие больше воды, например супы или каши, нагреваются быстрее, чем сухие блюда вроде хлеба или крекеров. Однако микроволны воздействуют не только на еду, но и на посуду, что иногда приводит к неожиданным результатам.