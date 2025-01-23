Морозы отступают — но расслабляться рано

По прогнозу погоды в Уфе на завтра, 24 января, в городе ожидается незначительное потепление после ударивших в четверг морозов. Так, ночью в Уфе будет от -14С° до -16С°, а днем ожидается от -11С° до -13С°. В пятницу в столице Башкирии будет хмуро и бесснежно.