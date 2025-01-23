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Posted 23 января, 10:33

Published 23 января, 10:33

Modified 23 января, 10:35

Updated 23 января, 10:35

В Башкирии ожидают усиление ветра

Морозы отступают — но расслабляться рано

23 января 2025, 10:33
Фото: 1MI.

В Башкирии ожидают усиление ветра

На смену трескучим морозам в регион приходит усиление ветра, сообщают спасатели комитета Республики Башкортостан в четверг, 23 января.

Государственный комитет Республики Башкортостан по ЧС со ссылкой на прогноз синоптиков Башгидромета сообщает об усилении ветра на территории региона. Скорость его порывов в пятницу, 24 января, может достигать до 17м/с. Кроме того, на дорогах Башкирии есть риск возникновения гололёда: автомобилистам рекомендуют быть предельно внимательно при движении по асфальту, покрытому ледяной глазурью.

По прогнозу погоды в Уфе на завтра, 24 января, в городе ожидается незначительное потепление после ударивших в четверг морозов. Так, ночью в Уфе будет от -14С° до -16С°, а днем ожидается от -11С° до -13С°. В пятницу в столице Башкирии будет хмуро и бесснежно.

Прогноз погоды для Башкирии на пятницу сулит снег только в северных районах региона. Ночью температура воздуха может опускаться до -24С°, днём воздух прогреется до -9С°.

Сколько в Башкирии еще продержатся морозы
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