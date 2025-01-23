Коммунальные мошенники ждут уфимцев дома

В объявлении указан QR-код, который ведёт на страницу с приглашением в группу «Чат нашего дома». Казалось бы, всё мирно и полезно. Почему бы и не принять инвайт? Но за благими намерениями россиян ждали печальные последствия. После перехода по ссылке приходит сообщение от бота-администратора чата с просьбой подтвердить, что вы являетесь жителем дома. И тут уже — пиши пропало.