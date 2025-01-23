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Posted 23 января, 14:52

Published 23 января, 14:52

Modified 23 января, 14:52

Updated 23 января, 14:52

Коммунальные мошенники ждут уфимцев дома

Коммунальные мошенники ждут уфимцев дома

23 января 2025, 14:52
Фото: mkset.ru.
В четырех регионах уже пострадали от мобильных технологий — жителей Башкирии просят проявить максимальную бдительность, указано на сайте регионального Министерства ЖКХ в четверг, 23 января.

В российских регионах на подъездах многоквартирных домов появились объявления, которые предлагают жителям вступить в чат дома или подъезда. Такие листовки заметили во многоэтажках четырех регионов России, в том числе — в Татарстане.

В объявлении указан QR-код, который ведёт на страницу с приглашением в группу «Чат нашего дома». Казалось бы, всё мирно и полезно. Почему бы и не принять инвайт? Но за благими намерениями россиян ждали печальные последствия. После перехода по ссылке приходит сообщение от бота-администратора чата с просьбой подтвердить, что вы являетесь жителем дома. И тут уже — пиши пропало.

— Нажатие на сообщение равносильно взлому аккаунта в Телеграме, после чего мошенники получают доступ к личным данным. Такие объявления уже появились в Кирове, Екатеринбурге, Ярославле и соседней Казани, — уточнили в МинЖКХ Башкирии.

Впрочем, фейковый листовки коммунальных мошенников просто распознать. На таких QR-кодах нет важных данных. Например, конкретного адреса, контактных данных старшего по дому или местной «управляшки».

Вот несколько советов, которые помогут обезопасить ваш аккаунт в Telegram:

  1. Пароль. Придумайте надёжный пароль, содержащий цифры, символы и заглавные буквы. Избегайте легко угадываемых комбинаций, таких как 123456 или qwerty. Не используйте один и тот же пароль для разных аккаунтов.

  2. Двухфакторная аутентификация (2FA). Включите 2FA в настройках аккаунта. Для входа потребуется пароль и код, отправленный на телефон.

  3. Не используйте общедоступные компьютеры. Не вводите пароль на компьютерах, доступных другим.

  4. Не переходите по подозрительным ссылкам. Избегайте подозрительных ссылок, которые могут привести на фишинговый сайт.

  5. Используйте антивирусное ПО. Установите антивирусное ПО для отслеживания и блокировки подозрительной активности.

  6. Не сохраняйте пароли в браузере. Используйте менеджеры паролей для шифрования данных.

  7. Регулярно обновляйте ПО. Обновляйте операционную систему и приложения для закрытия уязвимостей.

  8. Не используйте публичные Wi-Fi сети. Избегайте ввода пароля на публичных Wi-Fi сетях.

  9. Не отвечайте на подозрительные сообщения. Не отвечайте на подозрительные сообщения, которые могут содержать вредоносные ссылки.

  10. Будьте осторожны с друзьями и знакомыми. Не передавайте пароль и другие личные данные друзьям и знакомым.

Помните, что безопасность аккаунта в Telegram зависит от вас. Следуйте этим советам, чтобы защитить свой аккаунт от злоумышленников.

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Напомним, ранее мошенник из Дагестана обманул фермера из Башкирии при покупке скота.

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