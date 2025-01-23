Как устранить засор в раковине за 1 минуту с помощью таблетки для посудомойки

В такой ситуации первое, что приходит на ум, — использование вантуза или химических средств. Однако эти методы не всегда удобны или безопасны. Химия может повредить трубы, а вантуз иногда не справляется с плотными пробками. Но что делать, если хочется решить проблему быстро и без лишних затрат?