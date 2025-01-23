Как оформить квартиру для сдачи в аренду: 10 бюджетных идей по дизайну

Модно — не значит дорого. Возьмите на вооружение модные тенденции по интерьеру, которые не требуют особых затрат. Например, сделайте открытые полки на кухне, используйте фактурный текстиль в спальне, выделите в ванной плиткой только место над раковиной. Такие решения смотрятся стильно и повысят ваши шансы выгодно сдать квартиру в аренду.