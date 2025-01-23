Как оформить квартиру для сдачи в аренду: 10 бюджетных идей по дизайну

Posted 23 января, 03:42
Published 23 января, 03:42
Modified 23 января, 03:42
Updated 23 января, 03:42
Запущенное помещение, где ремонт проводился пару десятков лет назад, со старой мебелью и ненужными вещами, вряд ли привлечет желающих снять квартиру в аренду. Выбросите все старые и ненужные в быту предметы, в том числе и громоздкую неудобную мебель.
Новая мебель, конечно, потребует вложений. Но с точки зрения экономии это выгодное приобретение. Хорошая мебель послужит не один сезон, и вам не придется ее обновлять перед каждой сдачей в аренду.
Если вы уверены в качестве старой мебели — диванов или шкафов, то тогда просто обновите ее перед сдачей в аренду: сделайте новую обивку на диване, покройте лаком или краской старые шкафчики.
Чтобы интерьер квартиры смотрелся модно и дорого, достаточно перед сдачей в аренду добавить несколько стильных акцентов. Для этого нужно лишь поддержать общую палитру помещения насыщенными красками. Например, поставить цветное кресло или яркий журнальный столик, повесить шторы или надеть чехлы на мебель акцентных цветов: горчичного, голубого, изумрудного, винного.
Уделите внимание недорогому декору: вазы с сухоцветами, подсвечники или настольные лампы, яркие диванные подушки сразу бросаются в глаза и помогут сдать квартиру в аренду выгодно.
Такой вариант отделки квартиры перед сдачей в аренду гораздо выгодней, чем клеить новые обои. Во-первых, однотонные пространства смотрятся более эффектно. А, во-вторых, стены проще перекрасить в любой момент, чем обновлять обои.
Дизайнеры советуют использовать нейтральные оттенки для отделки интерьера — мягкие пастельные тона. У жильцов наверняка есть собственные предметы интерьера, которые они захотят принести с собой в квартиру. Эти вещи смогут легко вписаться в нейтральную основу помещения.
Кроме того, пастельная гамма визуально расширяет пространство и комнаты будут казаться светлее, просторнее и чище. Это будет работать в вашу пользу при сдаче квартиры в аренду.
Ободранные и устаревшие двери портят вид помещения и могут вызвать недовольство арендаторов при сдаче квартиры в наем. Но менять двери — довольно дорого, к тому же они могут быть неплохого качества.
Перекрасьте двери или покройте их лаком. В этом случае также лучше отдать предпочтение нейтральным оттенкам. Интерьер будет смотреться выгодней, если стены и двери будут одного и того же цвета.
Линолеум — самый бюджетный вариант покрытия пола и самый долговечный. Но такой материал значительно удешевляет внешний вид квартиры, что может отпугнуть желающих взять жилье в аренду.
Дизайнеры советуют выбирать для пола ламинат или дерево. Ламинат — более выгоден по цене, а деревянные полы — более износостойкие и смотрятся гораздо дороже.
Если есть финансовая возможность, перед сдачей в аренду уложите керамогранитную плитку в ванной и на входной зоне в прихожей. Это поможет защитить поверхности от воды и грязи.
Модно — не значит дорого. Возьмите на вооружение модные тенденции по интерьеру, которые не требуют особых затрат. Например, сделайте открытые полки на кухне, используйте фактурный текстиль в спальне, выделите в ванной плиткой только место над раковиной. Такие решения смотрятся стильно и повысят ваши шансы выгодно сдать квартиру в аренду.
Бюджетные, но модные решения для интерьера квартиры можно поискать на масс-маркетах. Там есть неплохие аналоги трендовых вариантов для интерьера, которые смотрятся стильно и дорого.
Для многих кухня — не только место приготовления пищи, но и зона отдыха для всей семьи. Поэтому перед сдачей квартиры в аренду стоит постараться, чтобы это пространство выглядело максимально уютно.
Не стоит нагромождать здесь мебель. Необходимый минимум для сдачи в аренду — холодильник, плита, стол и пару стульев. Мебель лучше выбирать износостойкую, например из МДФ, в светлых нейтральных тонах.
Позаботьтесь о недорогом декоре: расставьте баночки с фигурными макаронами или сушеными растениями, несколько горшочков с живыми цветами. Все эти мелочи помогут создать уютную домашнюю атмосферу и выгодно сдать жилье в аренду.
Чтобы создать в квартире располагающую атмосферу, нужно правильно расставить световые акценты и сделать помещение максимально светлым.
Не закрывайте окна тяжелыми портьерами и шторами, не загромождайте подоконники массивными растениями. Уделите внимание дополнительным источникам освещения — помимо основной люстры, расставьте в гостиной и спальне настольные лампы, бра, торшеры.
Такие акценты помогут выделить вашу квартиру среди конкурентов при сдаче в аренду. Слишком темное помещение, напротив, отпугнет потенциальных арендаторов.
Ванная и туалет претерпевают настоящие испытания на прочность от жильцов. Поэтому перед сдачей квартиры в аренду позаботьтесь, чтобы эти пространства были максимально удобными и практичными. Не стоит экономить на качестве материалов и сантехнике.
Практика показывает, что лучше всего устанавливать ванну, а не душевую. Это более функционально и нравится большинству арендодателей.
При этом в дизайне ванны при сдаче жилья в аренду лучше придерживаться классического стиля, без новомодных дизайнерских решений. Минималистичный комплект без рисунков, минимум декора, стиральная машинка — вот всё что нужно, чтоб ваша ванная комната была готова к сдаче квартиры в аренду.
Коридор — первое, что видят будущие жильцы при осмотре квартиры. А первое впечатление очень важно при сдаче квартиры в аренду.
Уберите из коридора весь лишний хлам и ненужные вещи. Желательно, чтоб коридор был обустроен вешалкой и небольшой полочкой, на которую можно класть мелочи. Хорошо, если в помещении будет вместительная гардеробная — полки, стеллажи, дополнительные места для хранения вещей. Но это только если позволяет пространство.
Расположение мебели в квартире, которую вы хотите сдать в аренду, должно быть удобным. Избегайте нагромождений, не наставляйте много мебели. Лучше если интерьер будет динамичным — арендатор должен при желании спокойно изменить обстановку, переставить мебель, не повредив при этом пол или стены.
Уберите неэстетичную, ненужную, нефункциональную мебель. Удобна и практична в использовании мебель из пластика, дерева, металла. Если использовать немного глянца в интерьере, квартира будет смотреться дороже, просторней и светлее.
Не пренебрегайте декором, но и не переусердствуйте с обилием предметов быта. Иначе помещение будет выглядеть, как антикварный магазин, а не как уютное жилье.