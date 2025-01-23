Хватит терпеть плесень в ванной — два способа заменить силиконовый герметик

Posted 23 января, 13:53
Published 23 января, 13:53
Modified 23 января, 13:55
Updated 23 января, 13:55
Для многих людей герметик на основе силикона кажется идеальным решением для стыков в ванной комнате. Он обладает отличной водоотталкивающей способностью и легко наносится. Однако, несмотря на эти плюсы, он имеет и свои недостатки. В первую очередь, если в силиконовом составе нет специальных добавок для улучшения адгезии, он плохо приклеивается к таким материалам, как акрил и ПВХ, и со временем начинает отставать от поверхности.
— Когда герметик начинает отставать, под ним скапливается вода, и начинается образование плесени. Это основной источник проблем для владельцев квартир, где ванных комнатах часто бывает повышенная влажность, — отмечает Владимир Рябов, автор канала «Стеклянная сказка».
Кроме того, даже если герметик содержит противогрибковые добавки, это не спасает от желтизны. В течение нескольких месяцев после нанесения швы начинают терять свой первозданный вид, что делает этот метод ухода за ванной не совсем долговечным.
Если силикон больше не оправдывает ожиданий, на помощь приходит инновационное решение, которое активно используется в других странах — полиуретановая лента. В отличие от жесткого ПВХ, полиуретан обладает более высокой упругостью и растягивается до 300% своей первоначальной длины. Он устойчив к различным деформациям, что делает его идеальным для использования в ванных комнатах, где часто происходят изменения в температуре и влажности.
Эта лента легко наносится на стыки между ванной и плиткой, а благодаря своей гибкости и прочности она не отходит и не теряет своих свойств со временем. Важный момент: при использовании полиуретановой ленты достаточно лишь аккуратно отклеить защитную пленку и приклеить её к нужному месту. Лента надежно защищает от попадания влаги, не образует плесени и сохраняет свою чистоту на протяжении многих лет.
— Я использую полиуретановую ленту уже 5 лет, и она все еще выглядит как новая, на ней нет ни желтизны, ни налета. Этот метод является отличной альтернативой герметику, и благодаря простоте в использовании, он стал популярным среди тех, кто устал от постоянного ремонта швов, — добавляет Владимир.
Если лента не подходит по каким-то причинам, стоит обратить внимание на МС-полимерные герметики. Этот материал был разработан в 1980-х годах японской компанией Kaneka и представляет собой комбинацию полиуретана и силикона. Он обладает удивительными свойствами: не теряет своих характеристик при контакте с влагой, не выделяет углекислый газ и не становится пористым, как обычный силикон.
МС-полимеры также устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей, что делает их идеальными для использования в помещениях с интенсивным освещением. Они легко наносятся, не оставляют жирных следов и могут быть окрашены в любой цвет, в том числе в белый, что делает их удобными для работы с кафелем и другими материалами. Эти герметики не теряют формы и не требуют частой замены, что значительно сокращает расходы на ремонт.
— МС-полимеры — это настоящий прорыв в технологии герметизации. Этот материал не только более устойчив к внешним воздействиям, но и намного долговечнее, чем традиционные силиконовые герметики, — говорит блогер.
Для тех, кто ищет долговечное решение, полиуретановая лента и МС-полимерные герметики — это отличные альтернативы силиконовому герметику. Оба материала обеспечивают долгосрочную защиту от влаги, легко наносятся и не требуют частой замены. В отличие от силикона, они не подвержены желтению и не покрываются плесенью, что делает их идеальными для ванных комнат и других влажных помещений.
Полиуретановая лента подойдет тем, кто ищет быстрый и простой способ решить проблему с примыканиями, а МС-полимеры — для тех, кто нуждается в более прочном и стойком материале. В любом случае, эти решения значительно улучшат состояние вашей ванной и избавят вас от постоянной борьбы с герметиками, которые теряют свои свойства с течением времени.
Как видите, не стоит ограничиваться традиционными методами. Важно найти решение, которое будет максимально долговечным и эффективным, а технологии не стоят на месте, предлагая нам новые возможности для ремонта и ухода за нашим жильем.
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