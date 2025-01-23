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Posted 23 января, 13:53

Published 23 января, 13:53

Modified 23 января, 13:55

Updated 23 января, 13:55

Хватит терпеть плесень в ванной — два способа заменить силиконовый герметик

Хватит терпеть плесень в ванной — два способа заменить силиконовый герметик

23 января 2025, 13:53
Фото: Изображение Midjourney. Хватит терпеть плесень в ванной — два способа заменить силиконовый герметик
Не секрет, что силиконовый герметик долгое время был основным выбором для обработки швов в ванной комнате. Однако со временем он начинает желтеть, покрывается плесенью и требует регулярной замены, что превращает ремонт в настоящий кошмар.

Для многих людей герметик на основе силикона кажется идеальным решением для стыков в ванной комнате. Он обладает отличной водоотталкивающей способностью и легко наносится. Однако, несмотря на эти плюсы, он имеет и свои недостатки. В первую очередь, если в силиконовом составе нет специальных добавок для улучшения адгезии, он плохо приклеивается к таким материалам, как акрил и ПВХ, и со временем начинает отставать от поверхности.

— Когда герметик начинает отставать, под ним скапливается вода, и начинается образование плесени. Это основной источник проблем для владельцев квартир, где ванных комнатах часто бывает повышенная влажность, — отмечает Владимир Рябов, автор канала «Стеклянная сказка».

Кроме того, даже если герметик содержит противогрибковые добавки, это не спасает от желтизны. В течение нескольких месяцев после нанесения швы начинают терять свой первозданный вид, что делает этот метод ухода за ванной не совсем долговечным.

Решение №1: полиуретановая лента

Если силикон больше не оправдывает ожиданий, на помощь приходит инновационное решение, которое активно используется в других странах — полиуретановая лента. В отличие от жесткого ПВХ, полиуретан обладает более высокой упругостью и растягивается до 300% своей первоначальной длины. Он устойчив к различным деформациям, что делает его идеальным для использования в ванных комнатах, где часто происходят изменения в температуре и влажности.

Эта лента легко наносится на стыки между ванной и плиткой, а благодаря своей гибкости и прочности она не отходит и не теряет своих свойств со временем. Важный момент: при использовании полиуретановой ленты достаточно лишь аккуратно отклеить защитную пленку и приклеить её к нужному месту. Лента надежно защищает от попадания влаги, не образует плесени и сохраняет свою чистоту на протяжении многих лет.

— Я использую полиуретановую ленту уже 5 лет, и она все еще выглядит как новая, на ней нет ни желтизны, ни налета. Этот метод является отличной альтернативой герметику, и благодаря простоте в использовании, он стал популярным среди тех, кто устал от постоянного ремонта швов, — добавляет Владимир.
Решение №1: полиуретановая лента
Решение №1: полиуретановая лента. Фото: Изображение Midjourney

Решение №2: МС-полимерные герметики

Если лента не подходит по каким-то причинам, стоит обратить внимание на МС-полимерные герметики. Этот материал был разработан в 1980-х годах японской компанией Kaneka и представляет собой комбинацию полиуретана и силикона. Он обладает удивительными свойствами: не теряет своих характеристик при контакте с влагой, не выделяет углекислый газ и не становится пористым, как обычный силикон.

МС-полимеры также устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей, что делает их идеальными для использования в помещениях с интенсивным освещением. Они легко наносятся, не оставляют жирных следов и могут быть окрашены в любой цвет, в том числе в белый, что делает их удобными для работы с кафелем и другими материалами. Эти герметики не теряют формы и не требуют частой замены, что значительно сокращает расходы на ремонт.

— МС-полимеры — это настоящий прорыв в технологии герметизации. Этот материал не только более устойчив к внешним воздействиям, но и намного долговечнее, чем традиционные силиконовые герметики, — говорит блогер.

Что выбрать?

Для тех, кто ищет долговечное решение, полиуретановая лента и МС-полимерные герметики — это отличные альтернативы силиконовому герметику. Оба материала обеспечивают долгосрочную защиту от влаги, легко наносятся и не требуют частой замены. В отличие от силикона, они не подвержены желтению и не покрываются плесенью, что делает их идеальными для ванных комнат и других влажных помещений.

Полиуретановая лента подойдет тем, кто ищет быстрый и простой способ решить проблему с примыканиями, а МС-полимеры — для тех, кто нуждается в более прочном и стойком материале. В любом случае, эти решения значительно улучшат состояние вашей ванной и избавят вас от постоянной борьбы с герметиками, которые теряют свои свойства с течением времени.

Как видите, не стоит ограничиваться традиционными методами. Важно найти решение, которое будет максимально долговечным и эффективным, а технологии не стоят на месте, предлагая нам новые возможности для ремонта и ухода за нашим жильем.

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#Ольга Харина#Плесневые грибы#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад#Ванная
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