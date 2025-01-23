Хватит терпеть плесень в ванной — два способа заменить силиконовый герметик

МС-полимеры также устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей, что делает их идеальными для использования в помещениях с интенсивным освещением. Они легко наносятся, не оставляют жирных следов и могут быть окрашены в любой цвет, в том числе в белый, что делает их удобными для работы с кафелем и другими материалами. Эти герметики не теряют формы и не требуют частой замены, что значительно сокращает расходы на ремонт.