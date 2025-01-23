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Posted 23 января, 13:56

Published 23 января, 13:56

Modified 23 января, 17:36

Updated 23 января, 17:36

Мужчина пришел в ГАИ с фальшивыми правами

Хитрый уфимец получит уголовку за обман инспекторов ГАИ

23 января 2025, 13:56
Фото: 1MI/Гоставтоинспекция Башкортостана.

Мужчина пришел в ГАИ с фальшивыми правами

Житель Бирского района попытался обмануть сотрудников ГАИ поддельным удостоверением, сообщили в Госавтоинспекции Башкортостана в четверг, 23 января.

В отделение Госавтоинспекции Бирского района пришел 31-летний местный житель и потребовал выдать разрешение для выдачи его автомобиля со штраф-стоянки. Инспекторы выяснили, что мужчину поймали на езде без водительского удостоверения, а его ВАЗ отправили на специализированную стоянку.

Однако после проверки по базе выяснилось, что водительские права, с которыми мужчина пришел в автоинспекцию, принадлежат другому человеку. Так, вместо поездки на штраф-стоянки мужчина оказался в отделе полиции. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела за подделку документов.

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