Хитрый уфимец получит уголовку за обман инспекторов ГАИ

Posted 23 января, 13:56
Published 23 января, 13:56
Modified 23 января, 17:36
Updated 23 января, 17:36
В отделение Госавтоинспекции Бирского района пришел 31-летний местный житель и потребовал выдать разрешение для выдачи его автомобиля со штраф-стоянки. Инспекторы выяснили, что мужчину поймали на езде без водительского удостоверения, а его ВАЗ отправили на специализированную стоянку.
Однако после проверки по базе выяснилось, что водительские права, с которыми мужчина пришел в автоинспекцию, принадлежат другому человеку. Так, вместо поездки на штраф-стоянки мужчина оказался в отделе полиции. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела за подделку документов.
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