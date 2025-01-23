Хитрый уфимец получит уголовку за обман инспекторов ГАИ

В отделение Госавтоинспекции Бирского района пришел 31-летний местный житель и потребовал выдать разрешение для выдачи его автомобиля со штраф-стоянки. Инспекторы выяснили, что мужчину поймали на езде без водительского удостоверения, а его ВАЗ отправили на специализированную стоянку.