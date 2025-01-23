Через языковой барьер: топ-7 животных, которые умеют говорить

Среди морских существ затесались ещё одни способные ребята, которые могут имитировать речь. Косатки, также известные как касатки-убийцы, являются самыми крупными представителями семейства дельфиновых и имеют ярко выраженную черно-белую окраску. Их можно встретить во всех океанах мира, где они живут большими стаями. У косаток есть свои характерные звуки, которые они используют для общения друг с другом, и ученые обнаружили, что они могут передавать эти языковые навыки, имитируя людей.