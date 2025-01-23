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Posted 23 января, 12:42

Published 23 января, 12:42

Modified 23 января, 12:44

Updated 23 января, 12:44

Через языковой барьер: топ-7 животных, которые умеют говорить

Через языковой барьер: топ-7 животных, которые умеют говорить

23 января 2025, 12:42
Фото: 1MI. Через языковой барьер: топ-7 животных, которые умеют говорить
Мы все знаем, что попугаи могут имитировать человеческие голоса, но знаете ли вы, что другие животные, такие как кошки и дельфины, тоже могут? Узнайте про 7 самых разных животных, которые могут разговаривать!

Большинство из нас слышали, как попугаи имитируют человеческую речь; некоторые птицы обладают такими впечатляющими способностями, что трудно поверить. Тем не менее, вы можете удивиться, узнав, что попугаи — не единственные среди братьев наших меньших, кто может разговаривать как человек.

Как животные способны имитировать человеческую речь?

Этот навык основан на «вокальном обучении», или способности животного слышать звуки и подражать им. Чтобы животное могло научиться этому, у него должны быть особые участки в переднем мозге, которые помогают ему усваивать новые звуки и воспроизводить их с помощью мышц голосового тракта. Как правило, животные не понимают этих слов; они просто копируют звуки, с которыми сталкиваются.

Топ-7 животных, которые могут разговаривать

Вот некоторые из самых искусных говорунов.

1. Попугаи

Конечно же, на первом месте у нас самые знаменитые болтуны. Попугаи — это группа умных птиц, обитающих в тропических регионах по всему миру, известных своими яркими перьями и способностью имитировать человеческую речь. Если вы сталкивались лицом к лицу с одной из этих птиц, то наверняка испытывали восторг, когда она отвечала на «привет» похожим приветствием.

Тем не менее, попугаи, особенно африканские серые, — умные птицы, которые могут выучить больше, чем просто одну повторяемую фразу. Например самка попугая Эйнштейн, проживающая в зоопарке Ноксвилла, США.

— Эйнштейн может издавать по меньшей мере 200 звуков, включая слова, и запоминает по крайней мере 70 команд. Иногда она просто так произносит слова самостоятельно, — рассказывает журналистка Дженнифер Эрл.
Попугаи — это группа умных птиц, обитающих в тропических регионах по всему миру, известных своими яркими перьями и способностью имитировать человеческую речь
Попугаи — это группа умных птиц, обитающих в тропических регионах по всему миру, известных своими яркими перьями и способностью имитировать человеческую речь. Фото: 1MI

2. Вóроны

Но попугаи — не единственные птицы, которые способны имитировать речь; вороны также довольно талантливые говоруны. Из-за своей социальной природы этим птицам приходится с раннего возраста заучивать несколько «слов» или звуков, чтобы сообщать о своих потребностях другим членам группы. Эти звуки имеют множество значений, таких как «привет», «еда» или «опасность».

Однако, когда этих птиц выращивают вручную, они адаптируют свои вокальные способности к изучению звуков, издаваемых человеком. Обыкновенный ворон — одна из самых умных птиц в мире; в некоторых тестах на интеллект он может соперничать даже с шимпанзе. Вороны могут пользоваться инструментами, решать проблемы и планировать заранее; у них также потрясающая память, позволяющая им повторять слова и фразы.

Обыкновенный ворон — одна из самых умных птиц в мире
Обыкновенный ворон — одна из самых умных птиц в мире. Фото: Изображение Midjourney

3. Дельфины

Дельфин, возможно, и не способен издавать «голос» так же, как птицы, но он может копировать высоту и тембр человеческого голоса. Возьмем Питера, дельфина, которого дрессировали в 1960-х годах, — возможно, он не произносит «раз, два, три» так, как люди, но с лёгкостью можно различить интонации, которые мы используем при произношении этих слов.

Услышать, как дельфины говорят по-человечески, невероятно редко, но у этих разумных животных есть свой собственный сложный язык, состоящий из свистков, щелчков и пульсаций. Хотя он и отличается от человеческой речи, это удивительно похожая форма общения.

Услышать, как дельфины говорят по-человечески, невероятно редко
Услышать, как дельфины говорят по-человечески, невероятно редко. Фото: Изображение Midjourney

4. Косатки

Среди морских существ затесались ещё одни способные ребята, которые могут имитировать речь. Косатки, также известные как касатки-убийцы, являются самыми крупными представителями семейства дельфиновых и имеют ярко выраженную черно-белую окраску. Их можно встретить во всех океанах мира, где они живут большими стаями. У косаток есть свои характерные звуки, которые они используют для общения друг с другом, и ученые обнаружили, что они могут передавать эти языковые навыки, имитируя людей.

У косаток есть свои характерные звуки, которые они используют для общения друг с другом
У косаток есть свои характерные звуки, которые они используют для общения друг с другом. Фото: Изображение Midjourney

5. Орангутанги

Человекообразные обезьяны — это группа приматов, включающая людей, горилл, шимпанзе, бонобо и орангутангов. Они являются ближайшими из ныне живущих родственников человека и имеют с нами много общих физических характеристик. В результате ученые тщательно изучили их, чтобы получить представление об эволюции человека.

Рокки — орангутанг, проживавший в зоопарке Индианаполиса, США, помог исследователям по-новому взглянуть на происхождение человеческой речи. Благодаря ему было обнаружено, что орангутанги могут регулировать свой голосовой диапазон и разговаривать в манере, сравнимой с человеческой. Рокки имитировал речь своих опекунов, чтобы привлечь их внимание. Исследователи назвали его странные звуки «вуки» в честь Чубакки, вымышленного персонажа из «Звездных войн».

Человекообразные обезьяны — это группа приматов, включающая людей, горилл, шимпанзе, бонобо и орангутангов
Человекообразные обезьяны — это группа приматов, включающая людей, горилл, шимпанзе, бонобо и орангутангов. Фото: Изображение Midjourney

6. Слоны

Как правило, говорить могут научиться только социальные виды, и, как правило, они развивают способность имитировать человеческую речь только в неволе. В таких условиях они не только более подвержены воздействию человеческой речи, но и более социальные животные часто стремятся установить связь с людьми, когда их отделяют от себе подобных.

Корейский слон Кошик уже много лет поражает посетителей своей способностью имитировать человеческий голос. Тем не менее, мнения относительно того, удивительно это или жестоко, разделились, и многие предполагают, что Кошик учится копировать человеческие голоса, потому что он ужасно одинок и ему было бы лучше с представителями своего вида.

— Кошик может произносить звуки, похожие на человеческую речь. Все, что ему нужно сделать, это засунуть хобот в рот, чтобы воссоздать звучание голосового тракта, — говорит Анджела Стогер-Хорват, исследовательница из Венского университета.

Кошик может произносить такие корейские слова, как «Annyong» (привет), «Jal» (хорошо), «Aniya» (нет), «Anja» (сядь) и «Nuo» (ложись).

Слоны развивают способность имитировать человеческую речь только в неволе
Слоны развивают способность имитировать человеческую речь только в неволе. Фото: 1MI

7. Кошки

Кошки — одни из самых любимых компаньонов человека, поэтому неудивительно, что владельцы по всему миру стараются разговорить своих четвероногих друзей.

Кошки могут «обучаться вокалу», о чем свидетельствует тот факт, что они подражают другим животным (не только людям). Их фирменное «мяу» — это звук, предназначенный исключительно для привлечения внимания человека, а не для вокализации, которую кошки используют в дикой природе. Поэтому вполне логично, что ваша кошка также может копировать некоторые распространенные человеческие слова и фразы.

Тем не менее, их отчаянно независимый характер означает, что они, скорее всего, сами будут решать, когда им копировать эти вокализации и хотят ли они этого вообще

Кошки могут «обучаться вокалу», о чем свидетельствует тот факт, что они подражают другим
Кошки могут «обучаться вокалу», о чем свидетельствует тот факт, что они подражают другим. Фото: Изображение Midjourney
Ваша кошка также может копировать некоторые распространенные человеческие слова и фразы
Ваша кошка также может копировать некоторые распространенные человеческие слова и фразы. Фото: Изображение Midjourney
Что происходит с экзотическими животными, если они пережили своих владельцев?
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#Ольга Харина#Животные#Дикое животное#Живая природа#Дикие животные#Все материалы авторов#Птицы#Приручение животных#КЦ#Экзотические животные#Животный мир
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