Через языковой барьер: топ-7 животных, которые умеют говорить

Posted 23 января, 12:42
Published 23 января, 12:42
Modified 23 января, 12:44
Updated 23 января, 12:44
Большинство из нас слышали, как попугаи имитируют человеческую речь; некоторые птицы обладают такими впечатляющими способностями, что трудно поверить. Тем не менее, вы можете удивиться, узнав, что попугаи — не единственные среди братьев наших меньших, кто может разговаривать как человек.
Этот навык основан на «вокальном обучении», или способности животного слышать звуки и подражать им. Чтобы животное могло научиться этому, у него должны быть особые участки в переднем мозге, которые помогают ему усваивать новые звуки и воспроизводить их с помощью мышц голосового тракта. Как правило, животные не понимают этих слов; они просто копируют звуки, с которыми сталкиваются.
Вот некоторые из самых искусных говорунов.
Конечно же, на первом месте у нас самые знаменитые болтуны. Попугаи — это группа умных птиц, обитающих в тропических регионах по всему миру, известных своими яркими перьями и способностью имитировать человеческую речь. Если вы сталкивались лицом к лицу с одной из этих птиц, то наверняка испытывали восторг, когда она отвечала на «привет» похожим приветствием.
Тем не менее, попугаи, особенно африканские серые, — умные птицы, которые могут выучить больше, чем просто одну повторяемую фразу. Например самка попугая Эйнштейн, проживающая в зоопарке Ноксвилла, США.
— Эйнштейн может издавать по меньшей мере 200 звуков, включая слова, и запоминает по крайней мере 70 команд. Иногда она просто так произносит слова самостоятельно, — рассказывает журналистка Дженнифер Эрл.
Но попугаи — не единственные птицы, которые способны имитировать речь; вороны также довольно талантливые говоруны. Из-за своей социальной природы этим птицам приходится с раннего возраста заучивать несколько «слов» или звуков, чтобы сообщать о своих потребностях другим членам группы. Эти звуки имеют множество значений, таких как «привет», «еда» или «опасность».
Однако, когда этих птиц выращивают вручную, они адаптируют свои вокальные способности к изучению звуков, издаваемых человеком. Обыкновенный ворон — одна из самых умных птиц в мире; в некоторых тестах на интеллект он может соперничать даже с шимпанзе. Вороны могут пользоваться инструментами, решать проблемы и планировать заранее; у них также потрясающая память, позволяющая им повторять слова и фразы.
Дельфин, возможно, и не способен издавать «голос» так же, как птицы, но он может копировать высоту и тембр человеческого голоса. Возьмем Питера, дельфина, которого дрессировали в 1960-х годах, — возможно, он не произносит «раз, два, три» так, как люди, но с лёгкостью можно различить интонации, которые мы используем при произношении этих слов.
Услышать, как дельфины говорят по-человечески, невероятно редко, но у этих разумных животных есть свой собственный сложный язык, состоящий из свистков, щелчков и пульсаций. Хотя он и отличается от человеческой речи, это удивительно похожая форма общения.
Среди морских существ затесались ещё одни способные ребята, которые могут имитировать речь. Косатки, также известные как касатки-убийцы, являются самыми крупными представителями семейства дельфиновых и имеют ярко выраженную черно-белую окраску. Их можно встретить во всех океанах мира, где они живут большими стаями. У косаток есть свои характерные звуки, которые они используют для общения друг с другом, и ученые обнаружили, что они могут передавать эти языковые навыки, имитируя людей.
Человекообразные обезьяны — это группа приматов, включающая людей, горилл, шимпанзе, бонобо и орангутангов. Они являются ближайшими из ныне живущих родственников человека и имеют с нами много общих физических характеристик. В результате ученые тщательно изучили их, чтобы получить представление об эволюции человека.
Рокки — орангутанг, проживавший в зоопарке Индианаполиса, США, помог исследователям по-новому взглянуть на происхождение человеческой речи. Благодаря ему было обнаружено, что орангутанги могут регулировать свой голосовой диапазон и разговаривать в манере, сравнимой с человеческой. Рокки имитировал речь своих опекунов, чтобы привлечь их внимание. Исследователи назвали его странные звуки «вуки» в честь Чубакки, вымышленного персонажа из «Звездных войн».
Как правило, говорить могут научиться только социальные виды, и, как правило, они развивают способность имитировать человеческую речь только в неволе. В таких условиях они не только более подвержены воздействию человеческой речи, но и более социальные животные часто стремятся установить связь с людьми, когда их отделяют от себе подобных.
Корейский слон Кошик уже много лет поражает посетителей своей способностью имитировать человеческий голос. Тем не менее, мнения относительно того, удивительно это или жестоко, разделились, и многие предполагают, что Кошик учится копировать человеческие голоса, потому что он ужасно одинок и ему было бы лучше с представителями своего вида.
— Кошик может произносить звуки, похожие на человеческую речь. Все, что ему нужно сделать, это засунуть хобот в рот, чтобы воссоздать звучание голосового тракта, — говорит Анджела Стогер-Хорват, исследовательница из Венского университета.
Кошик может произносить такие корейские слова, как «Annyong» (привет), «Jal» (хорошо), «Aniya» (нет), «Anja» (сядь) и «Nuo» (ложись).
Кошки — одни из самых любимых компаньонов человека, поэтому неудивительно, что владельцы по всему миру стараются разговорить своих четвероногих друзей.
Кошки могут «обучаться вокалу», о чем свидетельствует тот факт, что они подражают другим животным (не только людям). Их фирменное «мяу» — это звук, предназначенный исключительно для привлечения внимания человека, а не для вокализации, которую кошки используют в дикой природе. Поэтому вполне логично, что ваша кошка также может копировать некоторые распространенные человеческие слова и фразы.
Тем не менее, их отчаянно независимый характер означает, что они, скорее всего, сами будут решать, когда им копировать эти вокализации и хотят ли они этого вообще
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