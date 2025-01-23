Беременным уфимкам будут платить больше миллиона рублей

Posted 23 января, 15:29
Published 23 января, 15:29
Modified 23 января, 17:34
Updated 23 января, 17:34
В Башкортостане увеличили размер пособий по беременности и родам в 2025 году. Напомним, что размер пособий рассчитывается исходя из средней зарплаты будущей мамы за два года до начала декретного отпуска.
В новом году в Башкирии МРОТ составил ₽25`806 в месяц, а значит размер выплат составит:
Точный размер пособия зависит от зарплаты будущей мамы.
Как заработная плата беременной влияет на размер пособий:
Это пособие рассчитывается на основе среднемесячного заработка женщины за 24 календарных месяца, предшествующих постановке на учет в медицинском учреждении. Если женщина работала менее 24 месяцев, то расчет производится на основе фактических заработков за те месяцы, когда она работала. Пособие составляет 100% от среднего заработка.
Это пособие также зависит от заработной платы, полученной женщиной. Для расчета пособия учитываются заработки за 24 месяца, предшествующие отпуску по беременности и родам. В этом случае пособие может составлять 40% от среднего заработка.
Для женщин, которые имеют длительный стаж работы, сумма пособий может быть выше, так как они имеют право на более высокую среднемесячную заработную плату. С другой стороны, если женщина имела прерывания в трудовой деятельности или работала на низкооплачиваемых позициях, это может снизить размер пособия.
В России установлены минимальные и максимальные размеры пособий, которые индексируются ежегодно. Это значит, что даже если расчетный размер пособия ниже установленного минимального размера, женщина получит не менее минимально установленной суммы.
Таким образом, чем выше заработная плата беременной женщины, тем выше будет размер пособий, которые она может получать в период беременности и после родов. Однако важно помнить, что существуют пределы и минимальные размеры пособий, которые также учитываются при расчете.