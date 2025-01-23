Беременным уфимкам будут платить больше миллиона рублей

Для женщин, которые имеют длительный стаж работы, сумма пособий может быть выше, так как они имеют право на более высокую среднемесячную заработную плату. С другой стороны, если женщина имела прерывания в трудовой деятельности или работала на низкооплачиваемых позициях, это может снизить размер пособия.