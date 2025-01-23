Башкирскую пчелу поставят под охрану

Мёд является одной из визитных карточек Башкирии. Так, в 2024 года регион произвел 10% от общего объема мёда России. Но в последние годы отрасль столкнулась с вызовами. В их числе — истребление исконной башкирской пчелы завезенными из СНГ собратьями. Ситуацию намерены урегулировать.