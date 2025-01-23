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Posted 23 января, 10:15

Published 23 января, 10:15

Modified 23 января, 10:17

Updated 23 января, 10:17

В Уфе открыли медовый форум

Башкирскую пчелу поставят под охрану

23 января 2025, 10:15
Фото: Изображение Midjourney.

В Уфе открыли медовый форум

Регион намерен сохранить эндемичных насекомых, заявил в четверг, 23 января, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Глава Башкирии Радий Хабиров посетил открытие форума пчеловодов и работников этой отрасли. Форум «АпиГлобал» будет проходить в Уфе с 23 по 25 января. Международный конгресс собрал в столице Башкирии представителей около сотни городов, регионов и стран.

Мёд является одной из визитных карточек Башкирии. Так, в 2024 года регион произвел 10% от общего объема мёда России. Но в последние годы отрасль столкнулась с вызовами. В их числе — истребление исконной башкирской пчелы завезенными из СНГ собратьями. Ситуацию намерены урегулировать.

— Будем и дальше вести работу по сохранению генотипа башкирской популяции среднерусской породы пчёл, — отметил Радий Хабиров в своем сообщении, напоминая в существовании программы поддержки местных пчеловодов.

Напомним, ранее Mkset выяснил, как правильно выбрать натуральный мёд и не купить в Башкирии сладкую бесполезную подделку.

Мёд из Башкирии — как выбрать хороший и не купить подделку
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Мёд — это уникальный продукт, который обладает множеством полезных свойств:

Питательная ценность: мёд содержит витамины (B2, B6, C), минералы (железо, калий, магний) и антиоксиданты, которые укрепляют иммунную систему и обеспечивают организм энергией.

Антибактериальные свойства: мёд обладает естественными антибактериальными и противогрибковыми свойствами, что делает его эффективным при лечении ран и ожогов.

Улучшение пищеварения: мёд стимулирует выработку желудочного сока и улучшает пищеварение, помогая при лечении гастрита и язвенной болезни.

Противовоспалительное действие: благодаря антиоксидантам, мёд помогает уменьшить воспаление и облегчить симптомы артрита и других воспалительных заболеваний.

Антиоксидантный эффект: мёд содержит флавоноиды, которые защищают клетки от повреждений и замедляют процессы старения.

Поддержка сердечно-сосудистой системы: регулярное употребление мёда помогает снизить уровень холестерина и улучшить кровообращение, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Улучшение состояния кожи: мёд используется в косметологии благодаря своим увлажняющим и противовоспалительным свойствам, помогая бороться с акне и улучшать текстуру кожи.

Энергетический заряд: мёд — это натуральный источник быстрых углеводов, который быстро восстанавливает силы и энергию.

Поддержка нервной системы: мёд помогает улучшить настроение и снизить уровень стресса благодаря содержанию глюкозы и фруктозы.

Противокашлевое действие: мёд обладает смягчающим эффектом, помогая при лечении кашля и боли в горле.

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