Башкирскую пчелу поставят под охрану

Posted 23 января, 10:15
Published 23 января, 10:15
Modified 23 января, 10:17
Updated 23 января, 10:17
Глава Башкирии Радий Хабиров посетил открытие форума пчеловодов и работников этой отрасли. Форум «АпиГлобал» будет проходить в Уфе с 23 по 25 января. Международный конгресс собрал в столице Башкирии представителей около сотни городов, регионов и стран.
Мёд является одной из визитных карточек Башкирии. Так, в 2024 года регион произвел 10% от общего объема мёда России. Но в последние годы отрасль столкнулась с вызовами. В их числе — истребление исконной башкирской пчелы завезенными из СНГ собратьями. Ситуацию намерены урегулировать.
— Будем и дальше вести работу по сохранению генотипа башкирской популяции среднерусской породы пчёл, — отметил Радий Хабиров в своем сообщении, напоминая в существовании программы поддержки местных пчеловодов.
Напомним, ранее Mkset выяснил, как правильно выбрать натуральный мёд и не купить в Башкирии сладкую бесполезную подделку.
Мёд — это уникальный продукт, который обладает множеством полезных свойств:
Питательная ценность: мёд содержит витамины (B2, B6, C), минералы (железо, калий, магний) и антиоксиданты, которые укрепляют иммунную систему и обеспечивают организм энергией.
Антибактериальные свойства: мёд обладает естественными антибактериальными и противогрибковыми свойствами, что делает его эффективным при лечении ран и ожогов.
Улучшение пищеварения: мёд стимулирует выработку желудочного сока и улучшает пищеварение, помогая при лечении гастрита и язвенной болезни.
Противовоспалительное действие: благодаря антиоксидантам, мёд помогает уменьшить воспаление и облегчить симптомы артрита и других воспалительных заболеваний.
Антиоксидантный эффект: мёд содержит флавоноиды, которые защищают клетки от повреждений и замедляют процессы старения.
Поддержка сердечно-сосудистой системы: регулярное употребление мёда помогает снизить уровень холестерина и улучшить кровообращение, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Улучшение состояния кожи: мёд используется в косметологии благодаря своим увлажняющим и противовоспалительным свойствам, помогая бороться с акне и улучшать текстуру кожи.
Энергетический заряд: мёд — это натуральный источник быстрых углеводов, который быстро восстанавливает силы и энергию.
Поддержка нервной системы: мёд помогает улучшить настроение и снизить уровень стресса благодаря содержанию глюкозы и фруктозы.
Противокашлевое действие: мёд обладает смягчающим эффектом, помогая при лечении кашля и боли в горле.