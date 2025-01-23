Башкирский мёд оцифруют

Posted 23 января, 12:43
Published 23 января, 12:43
Modified 23 января, 12:43
Updated 23 января, 12:43
На Международном конгрессе пчеловодов ApiGlobal, который пройдёт в Уфе с 23 по 25 января, будет представлен «Цифровой улей». Это новая система, созданная уфимскими разработчиками. Она помогает следить за состоянием улья с помощью передовых технологий, в том числе — онлайн-методик.
«Цифровой улей» может измерять температуру, влажность и уровень углекислого газа в улье, записывать звуки, когда кто-то открывает или переворачивает улей, анализировать данные за день, месяц или другой период, показывать показатели в реальном времени через мобильное приложение.
Пчеловоды могут получить от «Цифрового улья» много пользы: увеличить сбор мёда на 15%, сохранить больше пчёл — на 20%, предсказывать, когда будет много мёда.
Система работает с помощью искусственного интеллекта, датчиков и связи. Она автоматически анализирует данные и помогает избежать проблем. «Цифровой улей» уже получил награду CNews Awards.
Башкирский мёд — один из самых известных и востребованных сортов мёда в России и за её пределами. Это не просто сладость, а настоящий кладезь полезных веществ, который обладает уникальными вкусовыми качествами и целебными свойствами.
Почему башкирский мёд так ценится?
Уникальные природные условия. Башкортостан расположен в самом сердце России, на границе Европы и Азии. Здесь сочетаются различные природные зоны — от степей до горных лесов. Такое разнообразие растительности обеспечивает богатый и разнообразный урожай мёда.
Разнообразие медоносов. В Башкортостане произрастает более 400 видов растений, которые служат источником нектара для пчёл. Среди них — липа, гречиха, акация, подсолнух, клевер, донник и многие другие. Такое разнообразие медоносов обеспечивает уникальный вкус и аромат башкирского мёда.
Чистота и экологичность. Башкортостан — один из самых чистых регионов России. Здесь нет крупных промышленных предприятий, а сельское хозяйство ведётся с соблюдением всех экологических норм. Это обеспечивает высокое качество мёда, который не содержит вредных примесей.
Целебные свойства. Башкирский мёд обладает широким спектром целебных свойств. Он помогает при простуде, укрепляет иммунитет, нормализует обмен веществ, улучшает работу желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.
Вкус и аромат. Башкирский мёд отличается насыщенным вкусом и ароматом. Он может быть как светлым, так и тёмным, в зависимости от вида медоноса. Но в любом случае он всегда будет сладким и душистым.