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Posted 23 января, 08:52

Published 23 января, 08:52

Modified 23 января, 08:54

Updated 23 января, 08:54

Названы самые популярные имена в Башкортостане

Башкирию заполонили Амины и Амиры

23 января 2025, 08:52
Фото: mkset.ru.

Названы самые популярные имена в Башкортостане

Если среди имен для новорожденных девочек еще есть конкуренция по популярности, то у мальчиков уже почти пять лет всё стабильно, сообщает в четверг, 23 января, «Т-Ж».

Аналитики ресурса решили выяснить, какие имена для детей оказались самыми популярными за период с 2021 по 2024 годы. Оказалось, что в России самое популярное имя для девочек — София. Оно является бессменным лидером. А вот среди имен для мальчиков за пальму первенства постоянно борются Артём и Михаил.

В Республике Башкортостан самым популярным именем для новорожденного мальчика последние четыре года был Амир. Девочек в Башкирии чаще всего называют Амина или София. Причем Амина выбилась в лидеры с 2022 года. И, судя по данным портала ЗАГС, не собирается сдаваться. Так, по информации от 23 января в Башкирии с начала года родилось уже более тридцати Амин. В лидерах среди мужских имен — Амир, 30 младенцев. Кроме того, в 2025 году в Башкирии зарегистрировали по 24 Матвея и Тимура. Они делят «бронзу». На втором месте рейтинга — Эмир, 27 новорожденных.

— Кроме того, среди 20 крупнейших по численности населения регионов, в трех популярные имена отличаются от общероссийских. В Татарстане и Башкортостане мальчиков чаще всего называют Амир, а девочек — Амина; в Дагестане — Мухаммад и Марьям, — уточняют авторы аналитического исследования.

Имя Амир имеет арабское происхождение и переводится как «властелин», «повелитель» или «начальник». Оно часто ассоциируется с лидерством, силой и уверенностью в себе.

Имя Амина имеет арабское происхождение и переводится как «верная», «надёжная» и «честная». Обладательницы этого имени обычно обладают уравновешенным характером, добротой и стремлением к гармонии в жизни.

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Напомним, ранее Mkset сообщал о самых оригинальных именах для младенцев в Башкирии.

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