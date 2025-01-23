Башкирию заполонили Амины и Амиры

В Республике Башкортостан самым популярным именем для новорожденного мальчика последние четыре года был Амир. Девочек в Башкирии чаще всего называют Амина или София. Причем Амина выбилась в лидеры с 2022 года. И, судя по данным портала ЗАГС, не собирается сдаваться. Так, по информации от 23 января в Башкирии с начала года родилось уже более тридцати Амин. В лидерах среди мужских имен — Амир, 30 младенцев. Кроме того, в 2025 году в Башкирии зарегистрировали по 24 Матвея и Тимура. Они делят «бронзу». На втором месте рейтинга — Эмир, 27 новорожденных.