Алкоголики исчезают в Башкирии

Чаще всего горячительными напитками в 2024 году отправлялись в Уфе — 396 инцидентов, а также в Стерлитамаке (131), Белорецке (113) и Октябрьском (57). Куда более приятную статистику предоставили в Бирске и Салавате — всего по три случая отравления — и в Учалах — два инцидента. А возглавили трезвый рейтинг среди городов Башкирии Благовещенск и Давлеканово — всего по одному случаю интоксикации.