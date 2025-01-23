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Posted 23 января, 17:43

Published 23 января, 17:43

Modified 23 января, 17:45

Updated 23 января, 17:45

Жители Башкирии перестали травиться алкоголем

Алкоголики исчезают в Башкирии

23 января 2025, 17:43
Фото: 1MI.

Жители Башкирии перестали травиться алкоголем

Число отравившихся алкоголем жителей Башкирии в 2024 году уменьшилось, сообщили в региональном Роспотребнадзоре в четверг, 23 января.

Согласно статистике, в 2024 году медики Башкирии зарегистрировали 2911 интоксикаций, что на 410 случаев меньше чем в 2023 году. Количество смертей снизилось почти на сотню — с 749 до 651. Средний показатель острой интоксикации снизился до 71,6 на 100 тыс человек.

Чаще всего горячительными напитками в 2024 году отправлялись в Уфе — 396 инцидентов, а также в Стерлитамаке (131), Белорецке (113) и Октябрьском (57). Куда более приятную статистику предоставили в Бирске и Салавате — всего по три случая отравления — и в Учалах — два инцидента. А возглавили трезвый рейтинг среди городов Башкирии Благовещенск и Давлеканово — всего по одному случаю интоксикации.

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Что касается смертности, лидером антирейтинга оказалась Уфа — зафиксировано 40 случаев, второй место занял Стерлитамак с 11-ю инцидентами, а закрывает тройку лидеров Нефтекамск и Туймазы с пятью летальными исходами.

Стоит отметить, что показатель отравления наркотиками в Башкирии резко упал до 5,7 на 100 тыс населения — в 2023 году показатель составлял 9,0. Всего галлюциногенами в прошлом году отравился 231 человек.

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