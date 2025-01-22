Житель Башкирии наживался на оборонке

Posted 22 января, 13:44
Published 22 января, 13:44
Modified 22 января, 16:04
Updated 22 января, 16:04
В годы работы на предприятии подсудимый был ведущим специалистом отдела снабжения «Кумертауского авиационного производственного объединения». Следствие считает, что на протяжении четырёх лет — с 2018 по 2022 годы — помогал организациям за деньги выигрывать тендеры на поставки комплектующих. Предприимчивый сотрудник смог таким образом получить порядка ₽4,5 млн, пока обман не вскрылся.
«КумАПП» — одно из старейших предприятий Кумертау, основанное в 1962 году. Завод специализируется на выпуске военных и гражданских вертолётов. С 2023 года предприятие также наладило производство беспилотных летательных аппаратов.