Житель Башкирии наживался на оборонке

В годы работы на предприятии подсудимый был ведущим специалистом отдела снабжения «Кумертауского авиационного производственного объединения». Следствие считает, что на протяжении четырёх лет — с 2018 по 2022 годы — помогал организациям за деньги выигрывать тендеры на поставки комплектующих. Предприимчивый сотрудник смог таким образом получить порядка ₽4,5 млн, пока обман не вскрылся.