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Posted 22 января, 13:44

Published 22 января, 13:44

Modified 22 января, 16:04

Updated 22 января, 16:04

Начальник оборонного предприятия Башкирии уличён во взятке

Житель Башкирии наживался на оборонке

22 января 2025, 13:44
Фото: 1MI.

Начальник оборонного предприятия Башкирии уличён во взятке

Перед судом по обвинению в коррупции предстанет экс-работник «Кумертауского авиационного производственного объединения» (КумАПП), сообщили в башкортостанском управлении Следственного комитета в среду, 22 января.

В годы работы на предприятии подсудимый был ведущим специалистом отдела снабжения «Кумертауского авиационного производственного объединения». Следствие считает, что на протяжении четырёх лет — с 2018 по 2022 годы — помогал организациям за деньги выигрывать тендеры на поставки комплектующих. Предприимчивый сотрудник смог таким образом получить порядка ₽4,5 млн, пока обман не вскрылся.

«КумАПП» — одно из старейших предприятий Кумертау, основанное в 1962 году. Завод специализируется на выпуске военных и гражданских вертолётов. С 2023 года предприятие также наладило производство беспилотных летательных аппаратов.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии нетрезвый водитель пытался подкупить сотрудника ГАИ.

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