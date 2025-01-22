Замену энергетикам нашли уфимские врачи

Posted 22 января, 11:29
Published 22 января, 11:29
Modified 22 января, 11:31
Updated 22 января, 11:31
Не только кофе и баночные энергетики способны придать бодрость на весь день. Врачи из городской детской клинической больницы №17 в Уфе составили список продуктов, которые также могут помочь взбодриться. Его публикует издание UfaTime.ru.
Вот пять продуктов, которые помогут вам оставаться активными и энергичными в течение всего дня:
Бананы — один из самых доступных и богатых источников энергии. Они содержат важные микроэлементы, такие как магний и калий, необходимые для правильной работы организма.
Яйца — продукт, богатый железом, белком и холином, необходимыми для активной работы мозга. Яйца могут стать отличным перекусом и обеспечат вас энергией.
Орехи — благодаря своему питательному составу, они помогают нормализовать обмен веществ и стимулируют работу мозга. Они также могут стать отличным перекусом, который не только даст вам энергию, но и поможет утолить голод.
Цитрусовые — эти фрукты придадут вам бодрости и энергии. Они содержат эфирные масла, которые активизируют работу мозга. Кроме того, витамин C, содержащийся в цитрусовых, играет важную роль в синтезе нейромедиаторов, таких как норадреналин и серотонин, что способствует улучшению настроения.
Вода — хотя вода не является продуктом питания, она занимает важное место в рационе. По мнению экспертов, она насыщает организм кислородом и предотвращает обезвоживание, которое может привести к усталости и сонливости.
Энергетические напитки кажутся отличным способом получить заряд бодрости и оставаться активным в течение дня. Однако употребление энергетиков может иметь ряд негативных последствий для здоровья. Вот некоторые из них:
Повышение артериального давления и учащение сердцебиения. Одним из основных эффектов энергетиков является повышение артериального давления и учащение сердцебиения. Это может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, особенно для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Обезвоживание. Энергетические напитки обладают мочегонным эффектом, который может привести к обезвоживанию организма. Это может вызвать головную боль, усталость и снижение концентрации внимания.
Нарушение сна. Употребление энергетиков перед сном может привести к нарушению сна, так как они содержат кофеин и другие стимулирующие вещества. Это может привести к усталости, раздражительности и снижению работоспособности на следующий день.
Проблемы с пищеварением. Энергетические напитки могут вызвать проблемы с пищеварением, такие как тошнота, рвота и диарея. Это связано с высоким содержанием сахара и других добавок в составе напитков.
Зависимость. Регулярное употребление энергетиков может привести к зависимости от кофеина и других стимулирующих веществ. Это может привести к ухудшению здоровья и снижению работоспособности без употребления напитков.
Важно помнить, что энергетические напитки не являются безопасным способом получить заряд бодрости. Вместо них лучше выбирать более здоровые способы, такие как правильное питание, регулярная физическая активность и достаточное количество сна. Если вы чувствуете усталость или снижение работоспособности, лучше обратиться к врачу для консультации.