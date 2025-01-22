Замену энергетикам нашли уфимские врачи

Повышение артериального давления и учащение сердцебиения. Одним из основных эффектов энергетиков является повышение артериального давления и учащение сердцебиения. Это может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, особенно для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Обезвоживание. Энергетические напитки обладают мочегонным эффектом, который может привести к обезвоживанию организма. Это может вызвать головную боль, усталость и снижение концентрации внимания.

Нарушение сна. Употребление энергетиков перед сном может привести к нарушению сна, так как они содержат кофеин и другие стимулирующие вещества. Это может привести к усталости, раздражительности и снижению работоспособности на следующий день.

Проблемы с пищеварением. Энергетические напитки могут вызвать проблемы с пищеварением, такие как тошнота, рвота и диарея. Это связано с высоким содержанием сахара и других добавок в составе напитков.