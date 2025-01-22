Заманчивые предложения будут приходить уфимкам через «ГосУслуги»

Как это работает? Вы заходите на портал, выбираете нужную услугу, заполняете свои данные и указываете электронную почту и СНИЛС того, кому хотите сделать предложение. Затем выбираете ЗАГС и время регистрации. И вот, заветное предложение отправляется в цифровом виде. У получателя появится уведомление. Если ответ будет положительным, то вторая половинка заполнит свою часть заявления, и у пары будет 24 часа, чтобы все согласовать и оплатить госпошлину.