Заманчивые предложения будут приходить уфимкам через «ГосУслуги»

Posted 22 января, 09:36
Published 22 января, 09:36
Modified 22 января, 10:58
Updated 22 января, 10:58
В наше время цифровых технологий даже такой важный момент, как предложение вступить в брак, переходит в онлайн. Министерство труда и социальной защиты населения Башкирии сообщает, что теперь уфимцы могут не только подать заявление в ЗАГС через «Госуслуги», но и сделать предложение своему избраннику или избраннице, не выходя из дома.
Как это работает? Вы заходите на портал, выбираете нужную услугу, заполняете свои данные и указываете электронную почту и СНИЛС того, кому хотите сделать предложение. Затем выбираете ЗАГС и время регистрации. И вот, заветное предложение отправляется в цифровом виде. У получателя появится уведомление. Если ответ будет положительным, то вторая половинка заполнит свою часть заявления, и у пары будет 24 часа, чтобы все согласовать и оплатить госпошлину.
Минтруд отмечает, что это удобно, оригинально и, главное, экономит время. Вам не нужно предварительно посещать ЗАГС с документами. Достаточно прийти на регистрацию за 20 минут до назначенного времени, не забыв при этом паспорта. Единственный нюанс — если вы не явитесь в ЗАГС в выбранный день, то госпошлину никто не вернет, и придется начинать всё сначала.
Как ранее сообщал Mkset, жители Башкирии стали меньше брать потребительские заёмы, что свидетельствует о снижении кредитной активности в регионе.