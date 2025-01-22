Вспышка браконьерства в Башкирии

Posted 21 января, 23:02
Published 21 января, 23:02
Modified 21 января, 23:04
Updated 21 января, 23:04
Так, инспекторы нашли по следам от шин автомобиль, где находились две туши кабанов. Как сообщили в Минприроды РБ, злоумышленник застрелил животных на границе Чишминского и Благоварского районов.
Ещё одного недобросовестного охотника задержали в Абзелиловском районе. Там правоохранители остановили отечественную «Ниву» с тушей незаконно добытой косули.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Туймазах под суд попали браконьеры, незаконно выловившие более тысячи раков из озера Кандрыкуль.