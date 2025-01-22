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Posted 21 января, 23:02

Published 21 января, 23:02

Modified 21 января, 23:04

Updated 21 января, 23:04

Браконьеров поймали с поличным в Башкирии

Вспышка браконьерства в Башкирии

21 января 2025, 23:02
Фото: МВД Башкортостана.

Браконьеров поймали с поличным в Башкирии

Власти Башкирии в среду, 22 января, отчитались о задержании двух злоумышленников, нанёсших ущерб природе региона.

Так, инспекторы нашли по следам от шин автомобиль, где находились две туши кабанов. Как сообщили в Минприроды РБ, злоумышленник застрелил животных на границе Чишминского и Благоварского районов.

Ещё одного недобросовестного охотника задержали в Абзелиловском районе. Там правоохранители остановили отечественную «Ниву» с тушей незаконно добытой косули.

В Туймазах судят браконьеров, выловивших более 1000 раков
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Туймазах под суд попали браконьеры, незаконно выловившие более тысячи раков из озера Кандрыкуль.

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