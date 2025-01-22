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Posted 22 января, 05:15

Published 22 января, 05:15

Modified 22 января, 09:14

Updated 22 января, 09:14

Мужчина погиб в пожаре в Башкортостане

В Кушнаренковском районе Башкирии мужчина сгорел заживо

22 января 2025, 05:15
Фото: МЧС России.

Мужчина погиб в пожаре в Башкортостане

После тушения пожара обнаружен погибший мужчина, сообщили в МЧС в среду, 22 января.

Ночью в Кушнаренково загорелся металлическая бытовка размером 2,5×4 метров на улице Энергетиков.

Пожарные МЧС России прибыли и ликвидировали горение. Но во время тушения пожара обнаружили погибшего 64-летнего мужчину.

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Сейчас на месте пришествия работают дознаватель МЧС России и следственно- оперативная группа. Причины, повлекшие произошедшее устанавливаются. Пока одна из версий — стать нарушение правил эксплуатации печи. Погибший мог использовать небезопасное устройство для обогрева своего жилища в наступившие холода.

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