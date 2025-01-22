В Кушнаренковском районе Башкирии мужчина сгорел заживо

Posted 22 января, 05:15
Published 22 января, 05:15
Modified 22 января, 09:14
Updated 22 января, 09:14
Ночью в Кушнаренково загорелся металлическая бытовка размером 2,5×4 метров на улице Энергетиков.
Пожарные МЧС России прибыли и ликвидировали горение. Но во время тушения пожара обнаружили погибшего 64-летнего мужчину.
Сейчас на месте пришествия работают дознаватель МЧС России и следственно- оперативная группа. Причины, повлекшие произошедшее устанавливаются. Пока одна из версий — стать нарушение правил эксплуатации печи. Погибший мог использовать небезопасное устройство для обогрева своего жилища в наступившие холода.