В Кушнаренковском районе Башкирии мужчина сгорел заживо

Сейчас на месте пришествия работают дознаватель МЧС России и следственно- оперативная группа. Причины, повлекшие произошедшее устанавливаются. Пока одна из версий — стать нарушение правил эксплуатации печи. Погибший мог использовать небезопасное устройство для обогрева своего жилища в наступившие холода.