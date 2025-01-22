В Башкирии вводят новый экзамен

Posted 22 января, 05:23
Published 22 января, 05:23
Modified 22 января, 09:11
Updated 22 января, 09:11
С 1 сентября 2025 года, чтобы получить охотничий билет в Башкирии, придется не просто собрать документы, но и доказать свои навыки и знания. Вводится обязательный экзамен, который станет настоящей проверкой для будущих охотников.
Как рассказал министр природопользования и экологии региона Нияз Фазылов, экзамен не будет легким. Помимо знания теории (правил безопасности и ограничений), охотникам придется продемонстрировать на практике умение обращаться с оружием, ориентироваться в лесу и правильно обращаться с добычей. Власти надеются, что такая проверка знаний поможет сделать охоту более ответственной, безопасной и экологически ориентированной.
— Уже сейчас в Республике Башкортостан зарегистрировано больше 80 тысяч охотников. Важно внимательно изучать изменения законодательства и следовать им, — добавляет Нияз Фазылов.
Как ранее сообщал Mkset, жители Башкирии стали меньше брать потребительские кредиты, что свидетельствует о снижении кредитной активности в регионе.