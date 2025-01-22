В Башкирии вводят новый экзамен

Как рассказал министр природопользования и экологии региона Нияз Фазылов, экзамен не будет легким. Помимо знания теории (правил безопасности и ограничений), охотникам придется продемонстрировать на практике умение обращаться с оружием, ориентироваться в лесу и правильно обращаться с добычей. Власти надеются, что такая проверка знаний поможет сделать охоту более ответственной, безопасной и экологически ориентированной.