В Башкирии стали чаще выявлять онкологию

В целом по России также наблюдается рост выявления рака на ранних стадиях: с 60,2% в январе до 61,2% в декабре 2024 года. Лидером по раннему обнаружению онкологических заболеваний стала Москва, где в прошлом месяце этот показатель достиг 67,7%. Самые низкие показатели были зафиксированы в Ненецком автономном округе — 43,2%.