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Posted 22 января, 11:11

Published 22 января, 11:11

Modified 22 января, 11:15

Updated 22 января, 11:15

В Башкирии стали чаще выявлять онкологию

В Башкирии стали чаще выявлять онкологию

22 января 2025, 11:11
Фото: 1MI.
Медикам удается обнаружить заболевание на ранних стадиях, указано в данных Единой межведомственной информационно-статистической системы в среду, 22 января.

В Республике Башкортостан наблюдается положительная динамика в области ранней диагностики онкологических заболеваний. Эти данные были опубликованы в январе 2025 года на сайте ЕМИСС и основаны на статистике Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Согласно последним сведениям, доля выявления злокачественных опухолей на начальных стадиях (I–II) увеличивается с каждым месяцем. В январе 2024 года этот показатель составлял 56,4%, а к декабрю он достиг отметки в 59,1%. Рост частоты выявления рака на ранних стадиях составил около 3%.

Важно подчеркнуть, что своевременное обнаружение онкологических заболеваний значительно повышает шансы пациентов на успешное лечение и выздоровление.

В целом по России также наблюдается рост выявления рака на ранних стадиях: с 60,2% в январе до 61,2% в декабре 2024 года. Лидером по раннему обнаружению онкологических заболеваний стала Москва, где в прошлом месяце этот показатель достиг 67,7%. Самые низкие показатели были зафиксированы в Ненецком автономном округе — 43,2%.

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Напомним, ранее ФАС Башкирии нашла нарушение правил конкуренции в закупке региональных учреждений здравоохранения.

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