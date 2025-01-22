В Башкирии стали чаще выявлять онкологию

Posted 22 января, 11:11
Published 22 января, 11:11
Modified 22 января, 11:15
Updated 22 января, 11:15
В Республике Башкортостан наблюдается положительная динамика в области ранней диагностики онкологических заболеваний. Эти данные были опубликованы в январе 2025 года на сайте ЕМИСС и основаны на статистике Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Согласно последним сведениям, доля выявления злокачественных опухолей на начальных стадиях (I–II) увеличивается с каждым месяцем. В январе 2024 года этот показатель составлял 56,4%, а к декабрю он достиг отметки в 59,1%. Рост частоты выявления рака на ранних стадиях составил около 3%.
Важно подчеркнуть, что своевременное обнаружение онкологических заболеваний значительно повышает шансы пациентов на успешное лечение и выздоровление.
В целом по России также наблюдается рост выявления рака на ранних стадиях: с 60,2% в январе до 61,2% в декабре 2024 года. Лидером по раннему обнаружению онкологических заболеваний стала Москва, где в прошлом месяце этот показатель достиг 67,7%. Самые низкие показатели были зафиксированы в Ненецком автономном округе — 43,2%.
Напомним, ранее ФАС Башкирии нашла нарушение правил конкуренции в закупке региональных учреждений здравоохранения.