В Башкирии подорожали огурцы и картофель

Posted 21 января, 22:59
Published 21 января, 22:59
Modified 21 января, 23:01
Updated 21 января, 23:01
Ранее Mkset сообщал о том, что годовая инфляция в Республике Башкортостан составила 8,87%. В то же время, товары и услуги в целом по России подорожали на 9,52% за 2024 год.
Инфляция затронула практически все виды продуктов на полках супермаркетов Башкирии. Так, молоко подорожало на 20%, масло набрало в цене 35,8%, а сыры стали стоить на 16,9% больше.
Среди круп подешевела лишь гречка (-14,9%), остальные позиции из этой категории несколько подорожали (от 3,7% до 13,5%).
Затронула инфляция также все виды мяса, рыбопродукты, овощи и фрукты. Так, ценник на огурцы взвинтили на 14,4%, на картофель — сразу на 58,5%.
Единственный продукт, ощутимо потерявший в цене — куриные яйца (-34,6%).