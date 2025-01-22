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Posted 21 января, 22:59

Published 21 января, 22:59

Modified 21 января, 23:01

Updated 21 января, 23:01

В Башкирии подорожали огурцы и картофель

В Башкирии подорожали огурцы и картофель

21 января 2025, 22:59
Фото: 1MI.
Башкортостанское отделение Росстата назвало продукты, сильнее всего набравшие в цене по итогам 2024 года, соответствующий документ статистического ведомства в среду, 22 января, изучил Mkset.

Ранее Mkset сообщал о том, что годовая инфляция в Республике Башкортостан составила 8,87%. В то же время, товары и услуги в целом по России подорожали на 9,52% за 2024 год.

Инфляция в Башкирии выросла до 9%
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Инфляция затронула практически все виды продуктов на полках супермаркетов Башкирии. Так, молоко подорожало на 20%, масло набрало в цене 35,8%, а сыры стали стоить на 16,9% больше.

Среди круп подешевела лишь гречка (-14,9%), остальные позиции из этой категории несколько подорожали (от 3,7% до 13,5%).

Затронула инфляция также все виды мяса, рыбопродукты, овощи и фрукты. Так, ценник на огурцы взвинтили на 14,4%, на картофель — сразу на 58,5%.

Единственный продукт, ощутимо потерявший в цене — куриные яйца (-34,6%).

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