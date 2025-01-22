В 2024 году российский рынок ипотеки на ИЖС вырос всего на 2%

По итогам 2024 года ВТБ предоставил клиентам более 12,4 тыс. кредитов на ИЖС и готовые дома, общий объем сделок составил более 70 млрд руб. — на 15% меньше, чем годом ранее. Примерно 8 из 10 кредитов заемщики получили на покупку готовых домов. Из-за более выгодных ставок в основном клиенты оформляли ипотеку с господдержкой — прежде всего, «семейной». В ВТБ доля этой программы в выдачах кредитов на ИЖС составила 50%, на готовые дома — примерно треть. Средний «чек» по итогам года остался на примерно сопоставимом с 2023 годом уровне, составив 5,8 млн руб. при получении средств на самостоятельное строительство и 5,6 млн — на готовые дома.