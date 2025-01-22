Уфимцы получат деньги за плохую погоду

Posted 22 января, 13:36
Published 22 января, 13:36
Modified 22 января, 13:36
Updated 22 января, 13:36
В связи с неблагоприятными погодными условиями в Санкт-Петербурге, которые привели к сильным снегопадам и выходу из строя взлетно-посадочных полос, в аэропорту «Пулково» 12 января было отменено и перенесено множество рейсов. Это вызвало задержки не только в воскресенье, но и в понедельник, 13 января. Страховщики подсчитали, что у 1500 пассажиров вылеты и прилёты рейсов были задержаны минимум на три часа, а у 240 человек — отменены.
Среди застрявших в Санкт-Петербурге пассажиров оказались и те, кто пытался улететь из Северной Пальмиры в Уфу. Но большинству пришлось ждать вылета почти сутки. Своего рейса часами ждали и те, кто собирался вылететь из Уфы и приземлиться после новогодних каникул в «Пулково». Некоторые авиарейсы пришлось объединять, чтобы доставить пассажиров максимально быстро и не затратно для перевозчиков-партнеров.
В результате цепной реакции, авиакомпании были вынуждены перенести время вылета самолётов и на других направлениях. Для компании «АльфаСтрахование» эти два дня стали рекордными по количеству страховых выплат при задержке рейсов.
Всего за 48 часов пассажиры, которые приобрели авиабилеты вместе со страховкой, получили более 1200 выплат на общую сумму 4,3 миллиона рублей. Если стоимость страховки варьируется от 300 до 750 рублей, то сумма средней выплаты составила более 3 500 рублей.
— Страховая выплата предусмотрена при задержке рейса от трёх до четырёх часов и обычно составляет от 500 до 1000 рублей за каждый час задержки свыше этого времени. Максимальный размер выплаты обычно ограничен 10 000 –15 000 рублей, — отметили в страховой компании.
Напомним, 21 января в Башкирии из-за метели перекрыли дороги — задержки рейсов в аэропорту «Уфы» пока не наблюдается.