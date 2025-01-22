Уфимцы получат деньги за плохую погоду

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Санкт-Петербурге, которые привели к сильным снегопадам и выходу из строя взлетно-посадочных полос, в аэропорту «Пулково» 12 января было отменено и перенесено множество рейсов. Это вызвало задержки не только в воскресенье, но и в понедельник, 13 января. Страховщики подсчитали, что у 1500 пассажиров вылеты и прилёты рейсов были задержаны минимум на три часа, а у 240 человек — отменены.