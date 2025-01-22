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Posted 21 января, 23:09

Published 21 января, 23:09

Modified 21 января, 23:11

Updated 21 января, 23:11

В Уфе предлагают повысить порог молодости

Уфимцы не хотят стареть

21 января 2025, 23:09
Фото: 1MI.

В Уфе предлагают повысить порог молодости

Подольше оставаться юными многие жители башкирской столицы мечтают хотя бы на бумагах — результатами опроса среди горожан поделился SuperJob с Mkset в среду, 22 января.

Со смелым предположением ранее выступили в Федеральном медико-биологическом агентстве. Эксперты организации считают, что в будущем 60-летние люди будут считаться молодёжью из-за увеличения продолжительности жизни.

Что касается наших времён, сегодня 32% считают, что молодым можно назвать человека до 30 лет. При этом 16% респондентов уверены, что и 40 лет — это ещё далеко не старик. До 45 лет отодвинуть порог молодости мечтают 13% опрошенных.

Отметим, что в официальных российских документах статусом молодёжи обладают лица в возрасте до 14 до 35 лет включительно.

Башкирии нужны мозги и руки
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии обнародовали список профессий будущего.

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