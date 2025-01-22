Уфимцы не хотят стареть

Что касается наших времён, сегодня 32% считают, что молодым можно назвать человека до 30 лет. При этом 16% респондентов уверены, что и 40 лет — это ещё далеко не старик. До 45 лет отодвинуть порог молодости мечтают 13% опрошенных.