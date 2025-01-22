Уфимцы не хотят стареть

Posted 21 января, 23:09
Published 21 января, 23:09
Modified 21 января, 23:11
Updated 21 января, 23:11
Со смелым предположением ранее выступили в Федеральном медико-биологическом агентстве. Эксперты организации считают, что в будущем 60-летние люди будут считаться молодёжью из-за увеличения продолжительности жизни.
Что касается наших времён, сегодня 32% считают, что молодым можно назвать человека до 30 лет. При этом 16% респондентов уверены, что и 40 лет — это ещё далеко не старик. До 45 лет отодвинуть порог молодости мечтают 13% опрошенных.
Отметим, что в официальных российских документах статусом молодёжи обладают лица в возрасте до 14 до 35 лет включительно.