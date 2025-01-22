Уфимцы массово бросились делать добро

Стоит отметить, что по всей России добровольчество тоже на подъеме. За 2024 год количество волонтеров выросло на треть, и к концу года их уже насчитывалось больше 676 тысяч по всей стране. Ну, а если говорить о самых активных городах, то пальму первенства держат Москва, Питер, Краснодар и Ростов. Башкирия, к слову, занимает шестое место среди всех регионов.