Уфимцы массово бросились делать добро

Posted 22 января, 06:57
Published 22 января, 06:57
Modified 22 января, 09:04
Updated 22 января, 09:04
Судя по данным Минкультуры России опубликованных на сайте ЕМИСС, число людей, готовых тратить свое время и силы на помощь другим, в регионе заметно выросло. В начале 2024 года, в январе, волонтеров было около 14 тысяч, а вот уже в декабре их стало почти 19 тысяч. Рост на целых 33,6%.
Стоит отметить, что по всей России добровольчество тоже на подъеме. За 2024 год количество волонтеров выросло на треть, и к концу года их уже насчитывалось больше 676 тысяч по всей стране. Ну, а если говорить о самых активных городах, то пальму первенства держат Москва, Питер, Краснодар и Ростов. Башкирия, к слову, занимает шестое место среди всех регионов.
Как ранее сообщал Mkset, жители Башкирии стали меньше брать потребительские кредиты, что свидетельствует о снижении кредитной активности в регионе.