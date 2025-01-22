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Posted 22 января, 06:57

Published 22 января, 06:57

Modified 22 января, 09:04

Updated 22 января, 09:04

Добровольцев в Башкирии стало больше на 33,6%

Уфимцы массово бросились делать добро

22 января 2025, 06:57
Фото: 1MI.

Добровольцев в Башкирии стало больше на 33,6%

Жители Башкирии все активнее включаются в добровольческое движение, что свидетельствует о растущей социальной ответственности, сообщают в среду, 22 января, данные Минкультуры России.

Судя по данным Минкультуры России опубликованных на сайте ЕМИСС, число людей, готовых тратить свое время и силы на помощь другим, в регионе заметно выросло. В начале 2024 года, в январе, волонтеров было около 14 тысяч, а вот уже в декабре их стало почти 19 тысяч. Рост на целых 33,6%.

Стоит отметить, что по всей России добровольчество тоже на подъеме. За 2024 год количество волонтеров выросло на треть, и к концу года их уже насчитывалось больше 676 тысяч по всей стране. Ну, а если говорить о самых активных городах, то пальму первенства держат Москва, Питер, Краснодар и Ростов. Башкирия, к слову, занимает шестое место среди всех регионов.

Как ранее сообщал Mkset, жители Башкирии стали меньше брать потребительские кредиты, что свидетельствует о снижении кредитной активности в регионе.

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