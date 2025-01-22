Уфимцы боятся излучения от вышек

Posted 22 января, 14:59
Published 22 января, 14:59
Modified 22 января, 14:59
Updated 22 января, 14:59
Уфимские чиновники вступили в переписку с местными жителями. Те ранее устроили онлайн-демарш: они против установки вышек сотовой связи на территории Октябрьского района Уфы. Дескать, те излучают непонятно что и вредят здоровью людей и природе. Муниципальные служащие поспешили развеять опасения и заверить, что установка вышек сотовой связи в Уфе идёт легально — со всеми разрешениями.
— В ходе мониторинга сети Интернет была обнаружена информация, которая вызвала обеспокоенность у жителей домов № 136/1 и 138 по проспекту Октября. Речь идёт об установке двух базовых станций связи.
Для обеспечения стабильного соединения и предотвращения проблем с доступом к интернету операторы связи устанавливают дополнительные вышки сотовой связи. Аналогичное решение было принято и в этом случае.
Компания-подрядчик проводит работы по установке двух базовых станций связи на проспекте Октября, в общественном пространстве. Важно отметить, что вышки расположены не на территории, прилегающей к жилым домам, а на общественной территории рядом с домами № 136/1 и 138 по проспекту Октября.
Нет оснований для беспокойства: вышки не представляют угрозы для жителей домов и не наносят им вреда. Все экологические, санитарно-эпидемиологические и другие нормы соблюдены. Эксплуатация объектов безопасна для населения. Имеются все необходимые разрешительные документы от соответствующих инстанций, — отметили в управе.
Напомним, ранее уфимцы протестовали против установки вышек 5G в районе Дуванского бульвара и улицы Менделеева. Аргументы прежние — страх перед излучение. Mkset выяснил мнение эксперта на этот счёт.