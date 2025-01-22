Уфимцы боятся излучения от вышек

Уфимские чиновники вступили в переписку с местными жителями. Те ранее устроили онлайн-демарш: они против установки вышек сотовой связи на территории Октябрьского района Уфы. Дескать, те излучают непонятно что и вредят здоровью людей и природе. Муниципальные служащие поспешили развеять опасения и заверить, что установка вышек сотовой связи в Уфе идёт легально — со всеми разрешениями.