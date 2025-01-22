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Posted 22 января, 14:59

Published 22 января, 14:59

Modified 22 января, 14:59

Updated 22 января, 14:59

Уфимцы боятся излучения от вышек

Уфимцы боятся излучения от вышек

22 января 2025, 14:59
Фото: 1MI.
Сюжет
Экология
Борьба прогресса и суеверий перешла в онлайн, сообщается в среду, 22 января, в Telegram-канале администрации Октябрьского района Уфы.
Уфимцы боятся облучения от вышек связи — мнение эксперта
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Уфимские чиновники вступили в переписку с местными жителями. Те ранее устроили онлайн-демарш: они против установки вышек сотовой связи на территории Октябрьского района Уфы. Дескать, те излучают непонятно что и вредят здоровью людей и природе. Муниципальные служащие поспешили развеять опасения и заверить, что установка вышек сотовой связи в Уфе идёт легально — со всеми разрешениями.

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— В ходе мониторинга сети Интернет была обнаружена информация, которая вызвала обеспокоенность у жителей домов № 136/1 и 138 по проспекту Октября. Речь идёт об установке двух базовых станций связи.

Для обеспечения стабильного соединения и предотвращения проблем с доступом к интернету операторы связи устанавливают дополнительные вышки сотовой связи. Аналогичное решение было принято и в этом случае.

Компания-подрядчик проводит работы по установке двух базовых станций связи на проспекте Октября, в общественном пространстве. Важно отметить, что вышки расположены не на территории, прилегающей к жилым домам, а на общественной территории рядом с домами № 136/1 и 138 по проспекту Октября.

Нет оснований для беспокойства: вышки не представляют угрозы для жителей домов и не наносят им вреда. Все экологические, санитарно-эпидемиологические и другие нормы соблюдены. Эксплуатация объектов безопасна для населения. Имеются все необходимые разрешительные документы от соответствующих инстанций, — отметили в управе.

Фото: Telegram-канал администрации Октябрьского района Уфы

Напомним, ранее уфимцы протестовали против установки вышек 5G в районе Дуванского бульвара и улицы Менделеева. Аргументы прежние — страх перед излучение. Mkset выяснил мнение эксперта на этот счёт.

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