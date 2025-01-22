Уфимцам запретят шуметь по праздникам

Дело в том, что действующий «закон о тишине» в Башкирии, как и во многих регионах, ограничивает громкие звуки в определенные часы: с 23:00 до 7:00 (и до 9:00 в выходные), а также с 13:00 до 15:00. Но что делать, если шумная работа приходится как раз на новогодние праздники, которые, по сути, «выпадают» из привычных рабочих дней?