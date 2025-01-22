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Posted 22 января, 07:17

Published 22 января, 07:17

Modified 22 января, 09:02

Updated 22 января, 09:02

В Башкирии пересмотрят закон о тишине и покое

Уфимцам запретят шуметь по праздникам

22 января 2025, 07:17
Фото: 1MI.

В Башкирии пересмотрят закон о тишине и покое

Громкие хлопушки и радостные крики — это хорошо, а вот строительный шум во время новогодних каникул может стать пережитком прошлого, сообщает в среду, 22 января, Госсобрание-Курултай РБ.

Новый год для многих — время волшебства, семейных посиделок и долгожданного отдыха. Но, как оказалось, для некоторых это ещё и время для дрели и молотка. И вот тут-то и возникает конфликт интересов: одни хотят наслаждаться праздничной атмосферой в тишине и покое, а другие — наконец-то закончить ремонт.

Дело в том, что действующий «закон о тишине» в Башкирии, как и во многих регионах, ограничивает громкие звуки в определенные часы: с 23:00 до 7:00 (и до 9:00 в выходные), а также с 13:00 до 15:00. Но что делать, если шумная работа приходится как раз на новогодние праздники, которые, по сути, «выпадают» из привычных рабочих дней?

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Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев отметил, что в новогодние праздники проблема шума становится особенно актуальной. Он подчеркнул, что многие семьи собираются вместе, и шум от ремонта совершенно не вписывается в праздничную атмосферу. По его словам, нужно изучить ситуацию и найти баланс, который позволит всем насладиться праздниками.

Как стало известно, в Госсобрании рассматривают возможность внесения изменений в закон о тишине. Речь идет о том, чтобы, возможно, ввести дополнительные ограничения на шумные работы в новогодние каникулы. Но, как заверили депутаты, изменения не должны ущемлять права тех, кто занимается ремонтом. Планируется найти компромиссное решение, которое удовлетворит и любителей тишины, и тех, кто занят ремонтом.

Как ранее сообщал Mkset, в регионе планируют ужесточить контроль за домашними животными путем введения обязательной стерилизации и чипирования.

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