Уфимцам нужно больше денег — где они их берут

Так, по сравнению с 2023 годом сразу на 188% выросло число откликов на должности штукатуров. В среднем, на ней работодатели обещают ₽73,7 тыс. В пределах 148-163% популярнее стали вакансии сортировщика, сварщика и сотрудника склада, где зарабатывать можно от ₽34 тыс. до ₽94 тыс. Кладовщиками же жители Башкирии в 2024 году становились охотнее на 98% — они могут зарабатывать порядка ₽59 тыс.