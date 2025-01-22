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Posted 22 января, 20:33

Published 22 января, 20:33

Modified 22 января, 20:45

Updated 22 января, 20:45

Каждый второй уфимец вынужден искать подработку

Уфимцам нужно больше денег — где они их берут

22 января 2025, 20:33
Фото: 1MI.

Каждый второй уфимец вынужден искать подработку

Эксперты назвали самые популярные виды вакансий для неосновного способа заработка среди жителей Башкортостана за 2024 год — о ситуации на рынке труда аналитики «Авито» поговорили с Mkset в четверг, 23 января.

Так, по сравнению с 2023 годом сразу на 188% выросло число откликов на должности штукатуров. В среднем, на ней работодатели обещают ₽73,7 тыс. В пределах 148-163% популярнее стали вакансии сортировщика, сварщика и сотрудника склада, где зарабатывать можно от ₽34 тыс. до ₽94 тыс. Кладовщиками же жители Башкирии в 2024 году становились охотнее на 98% — они могут зарабатывать порядка ₽59 тыс.

В целом интерес жителей Башкирии к подработке за год вырос на 46%, указали аналитики.

Башкирии остро не хватает рабочих рук
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Ранее Mkset называл список специальностей, на которые в Башкирии был самый высокий спрос в 2024 году.

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