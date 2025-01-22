mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 05:00

Published 22 января, 05:00

Modified 22 января, 09:16

Updated 22 января, 09:16

В Башкирии упали кредиты

Уфимцам надоело кормить банки

22 января 2025, 05:00
Фото: 1MI.

В Башкирии упали кредиты

Жители Башкирии стали меньше брать потребительские заёмы, что свидетельствует о снижении кредитной активности в регионе, сообщает в среду, 22 января, Национальное бюро кредитных историй.

В четвертом квартале 2024 года объем выданных потребительских кредитов в России сократился на 51,4% по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув минимального уровня за весь год. Количество выданных кредитов также упало на 40%. Это означает, что люди стали реже обращаться в банки за заемными деньгами. При этом, средний персональный кредитный рейтинг заемщика остается на уровне 564 баллов, что говорит о том, что банки одобряют кредиты только надежным клиентам.

Как отмечают эксперты, такое резкое «охлаждение» рынка потребительского кредитования связано с жесткой денежно-кредитной политикой регулятора. Банки стали осторожнее предоставлять кредиты, особенно тем, у кого высокий уровень долговой нагрузки.

В Башкирии падение выдачи потребительских кредитов также оказалось значительным. Если в третьем квартале 2024 года объем выданных кредитов составлял 47,2 миллиарда рублей, то в четвертом квартале этот показатель снизился до 22,6 миллиарда рублей, что составляет падение на 52,1%. В рейтинге регионов Башкирия занимает 8 место по снижению выдачи потребкредитов.

Крупного должника из Башкирии объявили в розыск
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, уклонист от алиментов, задолжавший своим детям астрономическую сумму, скрывается от правосудия в Башкирии.

Читайте также:
Уфимцы не хотят старетьРаспродажу недвижимости объявили в УфеУфимцы не могут зайти в Telegram
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Банки#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Санкт-Петербург#Казань#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Финансовая грамотность#Октябрьский#Туймазы#Татарстан#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Денежно-кредитная политика#Потребительские кредиты#Кредитная активность#Заёмные средства
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика