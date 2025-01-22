Уфимцам надоело кормить банки

Posted 22 января, 05:00
Published 22 января, 05:00
Modified 22 января, 09:16
Updated 22 января, 09:16
В четвертом квартале 2024 года объем выданных потребительских кредитов в России сократился на 51,4% по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув минимального уровня за весь год. Количество выданных кредитов также упало на 40%. Это означает, что люди стали реже обращаться в банки за заемными деньгами. При этом, средний персональный кредитный рейтинг заемщика остается на уровне 564 баллов, что говорит о том, что банки одобряют кредиты только надежным клиентам.
Как отмечают эксперты, такое резкое «охлаждение» рынка потребительского кредитования связано с жесткой денежно-кредитной политикой регулятора. Банки стали осторожнее предоставлять кредиты, особенно тем, у кого высокий уровень долговой нагрузки.
В Башкирии падение выдачи потребительских кредитов также оказалось значительным. Если в третьем квартале 2024 года объем выданных кредитов составлял 47,2 миллиарда рублей, то в четвертом квартале этот показатель снизился до 22,6 миллиарда рублей, что составляет падение на 52,1%. В рейтинге регионов Башкирия занимает 8 место по снижению выдачи потребкредитов.
Как ранее сообщал Mkset, уклонист от алиментов, задолжавший своим детям астрономическую сумму, скрывается от правосудия в Башкирии.