Уфимцам надоело кормить банки

В четвертом квартале 2024 года объем выданных потребительских кредитов в России сократился на 51,4% по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув минимального уровня за весь год. Количество выданных кредитов также упало на 40%. Это означает, что люди стали реже обращаться в банки за заемными деньгами. При этом, средний персональный кредитный рейтинг заемщика остается на уровне 564 баллов, что говорит о том, что банки одобряют кредиты только надежным клиентам.