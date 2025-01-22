mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 08:34

Published 22 января, 08:34

Modified 22 января, 09:12

Updated 22 января, 09:12

Уфимка погибла под автобусом на работе

Уфимского контролера насмерть задавили на рабочем месте

22 января 2025, 08:34
Фото: 1MI.

Уфимка погибла под автобусом на работе

Гострудинспекция расследует случай смертельного наезда автобуса на работника ООО «Элемент» в Уфе, сообщили в ведомстве в среду, 22 января.

Производственная площадка фирмы «Элемент» по улице Зеленая Роща в Уфе оказалась местом трагедии. В понедельник, 20 января, водитель автобуса сторонней организации не справился с управлением большегрузом при заезде на территорию предприятия. Шофер задавил 53-летнего контролера, стоявшего возле ворот. Работница скончалась на месте от полученных травм.

Гострудинспекция Башкортостана начала расследование по факту трагедии. В ведомстве узнают причины случившегося, а также проверят соблюдение условий безопасности сотрудников компанией «Элемент».

Дальнобойщик уработался до смерти
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщил о загадочной смерти заработавшегося дальнобойщика в Башкирии. Мужчина прилег отдохнуть в фуре на обочине, однако больше не проснулся — водителя хватил инфаркт, утверждают пользователи Сети.

Читайте также:
Ребенок чуть не умер в автобусной давке в УфеДТП со школьным автобусом расследуют в БашкирииШкольники чудом избежали трагедии после обрушения крыши в Башкирии
#Александра Воля#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Автобус#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Безопасность#Салават#Нефтекамск#Смерть#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Гострудинспекция#Смертельный случай#Инфаркт#Контролер#Дальнобойщик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика