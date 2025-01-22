Уфимского контролера насмерть задавили на рабочем месте

Производственная площадка фирмы «Элемент» по улице Зеленая Роща в Уфе оказалась местом трагедии. В понедельник, 20 января, водитель автобуса сторонней организации не справился с управлением большегрузом при заезде на территорию предприятия. Шофер задавил 53-летнего контролера, стоявшего возле ворот. Работница скончалась на месте от полученных травм.