Уфимского контролера насмерть задавили на рабочем месте

Posted 22 января, 08:34
Published 22 января, 08:34
Modified 22 января, 09:12
Updated 22 января, 09:12
Производственная площадка фирмы «Элемент» по улице Зеленая Роща в Уфе оказалась местом трагедии. В понедельник, 20 января, водитель автобуса сторонней организации не справился с управлением большегрузом при заезде на территорию предприятия. Шофер задавил 53-летнего контролера, стоявшего возле ворот. Работница скончалась на месте от полученных травм.
Гострудинспекция Башкортостана начала расследование по факту трагедии. В ведомстве узнают причины случившегося, а также проверят соблюдение условий безопасности сотрудников компанией «Элемент».
Ранее Mkset сообщил о загадочной смерти заработавшегося дальнобойщика в Башкирии. Мужчина прилег отдохнуть в фуре на обочине, однако больше не проснулся — водителя хватил инфаркт, утверждают пользователи Сети.