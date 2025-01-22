У клиентов Почты России появилась возможность управлять доставкой пенсий онлайн

Новый сервис имеет и важную социальную значимость, так как упростит жизнь малоподвижным гражданам, которых немало среди этой категории населения. Теперь не нужно покидать свое жилище, чтобы подать заявку на повторную доставку пенсий и пособий, либо изменить почтовое отделение, в котором они получают данные выплаты, на срок до трех месяцев. Однако стоит помнить, что такая смена возможно лишь в пределах региона проживания, и в этом случае выплаты будут доступны только в отделении.