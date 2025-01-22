У клиентов Почты России появилась возможность управлять доставкой пенсий онлайн

Posted 22 января, 18:52
Published 22 января, 18:52
Modified 22 января, 18:52
Updated 22 января, 18:52
Для этого предусмотрен специальный раздел на сайте «Почты России». В онлайн-режиме пользователи могут получать данные о своих пенсиях и социальных выплатах: дату получения пенсии или пособия, а также доступные способы их выплаты, сообщает newizv.ru.
Данный проект имеет большое значение, поскольку именно этой группы граждан меньше всего коснулась цифровизация. Существовало мнение, что пожилые люди испытывают трудности в освоении современных технологий, однако на сегодняшний день большинство пенсионеров успешно пользуются новыми сервисами.
Новый сервис имеет и важную социальную значимость, так как упростит жизнь малоподвижным гражданам, которых немало среди этой категории населения. Теперь не нужно покидать свое жилище, чтобы подать заявку на повторную доставку пенсий и пособий, либо изменить почтовое отделение, в котором они получают данные выплаты, на срок до трех месяцев. Однако стоит помнить, что такая смена возможно лишь в пределах региона проживания, и в этом случае выплаты будут доступны только в отделении.
Директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев подчеркнул, что возможность управления доставкой пенсий и социальных выплат является частью расширения цифровых услуг компании.
Напомним, что в 2023 году «Почта России» внедрила внутреннюю информационную систему, которая позволяет отслеживать процесс доставки пенсий и социальных пособий. Эта система в реальном времени контролирует количество визитов почтальона к клиенту, его имя и результаты доставки. Если получателя не оказалось дома, «Почта России» организует повторную доставку и следит за ее выполнением.