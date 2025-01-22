mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 18:52

Published 22 января, 18:52

Modified 22 января, 18:52

Updated 22 января, 18:52

У клиентов Почты России появилась возможность управлять доставкой пенсий онлайн

У клиентов Почты России появилась возможность управлять доставкой пенсий онлайн

22 января 2025, 18:52
Запущен новый проект в рамках цифровизации России, нацеленный на одну из наиболее уязвимых групп населения — пенсионеров. Теперь управлять выплатами пенсий можно через интернет.

Для этого предусмотрен специальный раздел на сайте «Почты России». В онлайн-режиме пользователи могут получать данные о своих пенсиях и социальных выплатах: дату получения пенсии или пособия, а также доступные способы их выплаты, сообщает newizv.ru.

Данный проект имеет большое значение, поскольку именно этой группы граждан меньше всего коснулась цифровизация. Существовало мнение, что пожилые люди испытывают трудности в освоении современных технологий, однако на сегодняшний день большинство пенсионеров успешно пользуются новыми сервисами.

Новый сервис имеет и важную социальную значимость, так как упростит жизнь малоподвижным гражданам, которых немало среди этой категории населения. Теперь не нужно покидать свое жилище, чтобы подать заявку на повторную доставку пенсий и пособий, либо изменить почтовое отделение, в котором они получают данные выплаты, на срок до трех месяцев. Однако стоит помнить, что такая смена возможно лишь в пределах региона проживания, и в этом случае выплаты будут доступны только в отделении.

Директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев подчеркнул, что возможность управления доставкой пенсий и социальных выплат является частью расширения цифровых услуг компании.

Напомним, что в 2023 году «Почта России» внедрила внутреннюю информационную систему, которая позволяет отслеживать процесс доставки пенсий и социальных пособий. Эта система в реальном времени контролирует количество визитов почтальона к клиенту, его имя и результаты доставки. Если получателя не оказалось дома, «Почта России» организует повторную доставку и следит за ее выполнением.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика