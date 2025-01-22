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Posted 21 января, 22:50

Published 21 января, 22:50

Modified 21 января, 22:52

Updated 21 января, 22:52

Цены на иномарки упали в Башкирии

Цены на иномарки упали в Башкирии

21 января 2025, 22:50
Фото: mkset.ru.
До ₽1,22 млн снизилась цена среднестатистического подержанного авто (не старше 15 лет) к концу 2024 года в столице Башкирии, соответствующим исследованием аналитики «Авто.Ру» поделились с Mkset в среду, 22 января.

Как отметили эксперты, самый значительный спад цен наблюдается на автомобили с пробегом французских и китайских марок. В целом за год подержанные машины в Башкирии стали дешевле на 11,3%.

В лидерах среди потерявших в цене моделей — Citroen C4, который в среднем в Башкирии стоит ₽690 тысяч (-17%).

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Ранее Mkset рассказывал о том, как можно ездить по «Восточному выезду» — единственной платной трассе Башкирии — бесплатно.

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