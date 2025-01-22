Цены на иномарки упали в Башкирии

Posted 21 января, 22:50
Published 21 января, 22:50
Modified 21 января, 22:52
Updated 21 января, 22:52
Как отметили эксперты, самый значительный спад цен наблюдается на автомобили с пробегом французских и китайских марок. В целом за год подержанные машины в Башкирии стали дешевле на 11,3%.
В лидерах среди потерявших в цене моделей — Citroen C4, который в среднем в Башкирии стоит ₽690 тысяч (-17%).
Ранее Mkset рассказывал о том, как можно ездить по «Восточному выезду» — единственной платной трассе Башкирии — бесплатно.