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Posted 22 января, 15:08

Published 22 января, 15:08

Modified 22 января, 15:10

Updated 22 января, 15:10

В Башкирии три человека погибли при пожаре

Трагедия оборвала три жизни в Башкирии

22 января 2025, 15:08
Фото: МЧС.

В Башкирии три человека погибли при пожаре

Печальную статистику пополнил пожар под Чишмами, сообщает МЧС в среду, 22 января.

Несчастный случай произошёл в деревне Нижние Термы. «Службу 112» очевидцы инцидента вызвали к небольшому частному дому. Огнеборцам удалось оперативно ликвидировать пожар, однако уже при разборе завалов спасатели обнаружили троих мужчин.

Бездыханные тела незамедлительно передали бригаде медиков, однако те помочь им уже не могли. Врачам оставалось лишь констатировать смерть мужчин. При каких обстоятельствах произошёл пожар — выясняется. На месте работают оперативные службы, следователи проверяют криминальную версию случившегося.

Крупный пожар ликвидируют в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе пламя охватило мебельный цех в промышленной части города.

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