Трагедия оборвала три жизни в Башкирии

Posted 22 января, 15:08
Published 22 января, 15:08
Modified 22 января, 15:10
Updated 22 января, 15:10
Несчастный случай произошёл в деревне Нижние Термы. «Службу 112» очевидцы инцидента вызвали к небольшому частному дому. Огнеборцам удалось оперативно ликвидировать пожар, однако уже при разборе завалов спасатели обнаружили троих мужчин.
Бездыханные тела незамедлительно передали бригаде медиков, однако те помочь им уже не могли. Врачам оставалось лишь констатировать смерть мужчин. При каких обстоятельствах произошёл пожар — выясняется. На месте работают оперативные службы, следователи проверяют криминальную версию случившегося.