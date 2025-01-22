Трагедия оборвала три жизни в Башкирии

Бездыханные тела незамедлительно передали бригаде медиков, однако те помочь им уже не могли. Врачам оставалось лишь констатировать смерть мужчин. При каких обстоятельствах произошёл пожар — выясняется. На месте работают оперативные службы, следователи проверяют криминальную версию случившегося.