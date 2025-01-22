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Posted 22 января, 05:51

Published 22 января, 05:51

Modified 22 января, 09:10

Updated 22 января, 09:10

Собаки нападают на женщин и детей в Башкирии

Собаки нападают на женщин и детей в Башкирии

22 января 2025, 05:51
Фото: 1MI.
В Янауле горожане жалуются на участившиеся случаи нападений бездомных собак, особенно возле детского сада, сообщают в среду, 22 января, местные жители в соцсетях.

В социальных сетях появляется все больше жалоб от испуганных родителей из Янаула, которые опасаются за безопасность своих детей, особенно возле детского сада №8 по улице Некрасова. Как сообщают местные жители, добраться до детского сада, не столкнувшись с агрессивными бродячими собаками, стало настоящей проблемой. Одна из жительниц пожаловалась, что даже не может дойти до садика с ребенком из-за стай бродячих псов.

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Администрация Янаульского района отреагировала на жалобы, заявив, что подрядчику уже сообщили о ситуации на улице Некрасова, и в ближайшее время туда направят специалистов по отлову. Однако, чиновники пояснили, что по закону, возможна лишь программа «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат». То есть, после всех необходимых процедур, неагрессивных животных возвращают на прежние места обитания.

Однако некоторые жители считают, что это не решает проблему. Люди требуют создания приюта для бездомных животных.

— Очень их жалко. Очень много бездушных людей особенно в холодную зимнюю погоду выкидывают. Хорошо был бы приют, но кто его откроет у нас тут, — комментируют пользователи соцсетей.
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Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии планируют ужесточить контроль за домашними животными путем введения обязательной стерилизации и чипирования.

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