Собаки нападают на женщин и детей в Башкирии

В социальных сетях появляется все больше жалоб от испуганных родителей из Янаула, которые опасаются за безопасность своих детей, особенно возле детского сада №8 по улице Некрасова. Как сообщают местные жители, добраться до детского сада, не столкнувшись с агрессивными бродячими собаками, стало настоящей проблемой. Одна из жительниц пожаловалась, что даже не может дойти до садика с ребенком из-за стай бродячих псов.