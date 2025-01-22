Собаки нападают на женщин и детей в Башкирии

Posted 22 января, 05:51
Published 22 января, 05:51
Modified 22 января, 09:10
Updated 22 января, 09:10
В социальных сетях появляется все больше жалоб от испуганных родителей из Янаула, которые опасаются за безопасность своих детей, особенно возле детского сада №8 по улице Некрасова. Как сообщают местные жители, добраться до детского сада, не столкнувшись с агрессивными бродячими собаками, стало настоящей проблемой. Одна из жительниц пожаловалась, что даже не может дойти до садика с ребенком из-за стай бродячих псов.
Администрация Янаульского района отреагировала на жалобы, заявив, что подрядчику уже сообщили о ситуации на улице Некрасова, и в ближайшее время туда направят специалистов по отлову. Однако, чиновники пояснили, что по закону, возможна лишь программа «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат». То есть, после всех необходимых процедур, неагрессивных животных возвращают на прежние места обитания.
Однако некоторые жители считают, что это не решает проблему. Люди требуют создания приюта для бездомных животных.
— Очень их жалко. Очень много бездушных людей особенно в холодную зимнюю погоду выкидывают. Хорошо был бы приют, но кто его откроет у нас тут, — комментируют пользователи соцсетей.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии планируют ужесточить контроль за домашними животными путем введения обязательной стерилизации и чипирования.