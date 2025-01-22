Снежный апокалипсис наступил в Башкирии

Жуткими кадрами, демонстрирующими буйство стихии, жители региона делятся в соцсетях. Видимость настолько ухудшилась из-за метели, что на расстоянии нескольких метров от автомобилей были видны исключительно фары. Двигаться слишком быстро никто не рисковал, многие решили переждать буран на обочине.