Снежный апокалипсис наступил в Башкирии

Posted 21 января, 23:19
Published 21 января, 23:19
Modified 22 января, 09:29
Updated 22 января, 09:29
Жуткими кадрами, демонстрирующими буйство стихии, жители региона делятся в соцсетях. Видимость настолько ухудшилась из-за метели, что на расстоянии нескольких метров от автомобилей были видны исключительно фары. Двигаться слишком быстро никто не рисковал, многие решили переждать буран на обочине.
— Проезжали сегодня трассу М-7 тихонько, в районе Челнов видимости 0 было, потом в Башкирии уже более-менее стало, — делится впечатлениями от поездки Ульяна П.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии из-за неблагоприятных погодных условий перекрыли несколько автодорог.