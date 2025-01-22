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Posted 21 января, 23:19

Published 21 января, 23:19

Modified 22 января, 09:29

Updated 22 января, 09:29

Метель устроила коллапс на трассах Башкортостана

Снежный апокалипсис наступил в Башкирии

21 января 2025, 23:19
Фото: Vk / БашДТП.

Метель устроила коллапс на трассах Башкортостана

Буран парализовал множество дорог в Башкортостане в ночь на среду, 22 января, сообщают Mkset очевидцы.

Жуткими кадрами, демонстрирующими буйство стихии, жители региона делятся в соцсетях. Видимость настолько ухудшилась из-за метели, что на расстоянии нескольких метров от автомобилей были видны исключительно фары. Двигаться слишком быстро никто не рисковал, многие решили переждать буран на обочине.

— Проезжали сегодня трассу М-7 тихонько, в районе Челнов видимости 0 было, потом в Башкирии уже более-менее стало, — делится впечатлениями от поездки Ульяна П.
Видео: Vk / БашДТП.
Метель парализовала Башкирию
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии из-за неблагоприятных погодных условий перекрыли несколько автодорог.

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