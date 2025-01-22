Скандальная аллея бойцов СВО получила границы в Уфе

Однако спустя всего два года — в сентябре 2024 — вокруг аллеи развернулся скандал. Дело в том, что на территории памятного места начали вырубать деревья для строительства нового бизнес-центра и парковки к нему. После массовых возмущений граждан чиновники поспешили заверить, что деревья не вырубили, а перенесли — чтобы не повредить во время строительства.