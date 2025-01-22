Скандальная аллея бойцов СВО получила границы в Уфе

Posted 22 января, 11:37
Published 22 января, 11:37
Modified 22 января, 12:31
Updated 22 января, 12:31
Аллея в честь бойцов СВО была заложена ещё осенью 2022 года. Как тогда отмечал мэр Уфы Ратмир Мавлиев, аллея имеет глубокой символическое значение: «Чтобы все те, кто уехал защищать Родину, обязательно вернулись живыми и здоровыми».
Однако спустя всего два года — в сентябре 2024 — вокруг аллеи развернулся скандал. Дело в том, что на территории памятного места начали вырубать деревья для строительства нового бизнес-центра и парковки к нему. После массовых возмущений граждан чиновники поспешили заверить, что деревья не вырубили, а перенесли — чтобы не повредить во время строительства.
В конце концов, аллея на Комсомольской всё-таки получила утвержденные границы. Почти семь тысяч квадратных метров зеленой зоны теперь по бумагах ограничены улицами Малой Тихорецкой, Николая Ковалева и Вишерской. Поправки в кадастровые карты внесли в январе 2025 года после внимания к ситуации со стороны прокуратуры Башкирии и Следкома России.