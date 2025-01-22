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Posted 22 января, 20:56

Published 22 января, 20:56

Modified 22 января, 20:58

Updated 22 января, 20:58

Уфимский самолёт засёк фантомные метки

Рой фантомов окружил уфимский самолёт

22 января 2025, 20:56
Фото: 1MI.

Уфимский самолёт засёк фантомные метки

Радары очередного воздушного судна «сошли с ума» по пути в Уфу, сообщил в четверг, 23 января, Telegram-канал Aviaincident.

Ложные срабатывания оборудования произошли у лайнера «Газпром авиа». Самолёт выполнял рейс из Надыма в башкирскую столицу. В небе над Самарской областью на радаре появились несколько точек, однако никаких других самолётов поблизости не было.

Уфимские самолеты окружили НЛО
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Ранее аналогичные случаи, как сообщал Mkset, произошли с тремя другими уфимскими рейсами.

Собеседники Mkset из военной сферы поделились разными предположениями о природе «фантомов»: со слов экспертов, ими могли стать, например, птицы. Кроме того, нештатная ситуация могла произойти из-за искуственных спутников Земли.

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