Рой фантомов окружил уфимский самолёт

Posted 22 января, 20:56
Published 22 января, 20:56
Modified 22 января, 20:58
Updated 22 января, 20:58
Ложные срабатывания оборудования произошли у лайнера «Газпром авиа». Самолёт выполнял рейс из Надыма в башкирскую столицу. В небе над Самарской областью на радаре появились несколько точек, однако никаких других самолётов поблизости не было.
Ранее аналогичные случаи, как сообщал Mkset, произошли с тремя другими уфимскими рейсами.
Собеседники Mkset из военной сферы поделились разными предположениями о природе «фантомов»: со слов экспертов, ими могли стать, например, птицы. Кроме того, нештатная ситуация могла произойти из-за искуственных спутников Земли.