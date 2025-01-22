Распродажу недвижимости объявили в Уфе

Posted 21 января, 22:59
Published 21 января, 22:59
Modified 21 января, 23:01
Updated 21 января, 23:01
Всего администрация Уфы разместила 13 лотов — это нежилые помещения подвалов в многоэтажных зданиях советской застройки в Октябрьском, Орджоникидзевском и Калининском районах.
Начальные цены составляют от ₽957 тысяч до ₽7,344 млн. Приём заявок на торги закончился, сам аукцион среди желающих приобрести помещения будет проведён 22 января, в среду.
Ранее Mkset сообщал о том, что Башкирия вошла в число регионов с самыми дорогими ценами на однокомнатные квартиры на первичном рынке жилья.