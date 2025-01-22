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Posted 21 января, 22:59

Published 21 января, 22:59

Modified 21 января, 23:01

Updated 21 января, 23:01

Распродажу недвижимости объявили в Уфе

Распродажу недвижимости объявили в Уфе

21 января 2025, 22:59
Фото: 1MI.
Власти Башкирии пустят с молотка муниципальное имущество, соответствующие лоты в среду, 22 января, размещены на портале государственных торгов.

Всего администрация Уфы разместила 13 лотов — это нежилые помещения подвалов в многоэтажных зданиях советской застройки в Октябрьском, Орджоникидзевском и Калининском районах.

Начальные цены составляют от ₽957 тысяч до ₽7,344 млн. Приём заявок на торги закончился, сам аукцион среди желающих приобрести помещения будет проведён 22 января, в среду.

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Ранее Mkset сообщал о том, что Башкирия вошла в число регионов с самыми дорогими ценами на однокомнатные квартиры на первичном рынке жилья.

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