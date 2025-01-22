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Posted 22 января, 07:43

Published 22 января, 07:43

Modified 22 января, 10:38

Updated 22 января, 10:38

Пьяного ребёнка остановили автоинспекторы в Уфе

Пьяного ребёнка остановили автоинспекторы в Уфе

22 января 2025, 07:43
Фото: 1MI.
Поездка на «отечественном» авто под градусом закончилась для юного уфимца встречей с инспекторами, сообщает в среду, 22 января, Госавтоинспекция Уфы.

Во время патрулирования в деревне Староалександровка сотрудники ГАИ остановили «Двенашку» ВАЗа. Каково же было удивление инспекторов, когда за рулем они обнаружили 17-летнего паренька, от которого явно попахивало спиртным. На место немедленно вызвали маму «гонщика», и при ней провели освидетельствование. Результат — 0,387 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Также выяснилось, что его «железный конь» даже не был зарегистрирован.

Видео: Госавтоинспекция Уфы.

Но самое интересное в том, что это не первая «пьяная выходка» парня. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции в алкогольном состоянии. Теперь ему грозит не только административка за езду без регистрации (ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ), но и вполне реальное уголовное преследование по статье 264.1 УК РФ. Автомобиль отправился на штрафстоянку, а собранные материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

И, конечно, не осталась без внимания и мама юного водителя. В отношении нее усматриваются признаки административного правонарушения по статье 5.35 КоАП РФ, а именно «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Как ранее сообщал Mkset, жительница Башкирии поплатилась за пьяную выходку мужа за рулем.

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