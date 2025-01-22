Пьяного ребёнка остановили автоинспекторы в Уфе

Posted 22 января, 07:43
Published 22 января, 07:43
Modified 22 января, 10:38
Updated 22 января, 10:38
Во время патрулирования в деревне Староалександровка сотрудники ГАИ остановили «Двенашку» ВАЗа. Каково же было удивление инспекторов, когда за рулем они обнаружили 17-летнего паренька, от которого явно попахивало спиртным. На место немедленно вызвали маму «гонщика», и при ней провели освидетельствование. Результат — 0,387 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Также выяснилось, что его «железный конь» даже не был зарегистрирован.
Но самое интересное в том, что это не первая «пьяная выходка» парня. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции в алкогольном состоянии. Теперь ему грозит не только административка за езду без регистрации (ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ), но и вполне реальное уголовное преследование по статье 264.1 УК РФ. Автомобиль отправился на штрафстоянку, а собранные материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних.
И, конечно, не осталась без внимания и мама юного водителя. В отношении нее усматриваются признаки административного правонарушения по статье 5.35 КоАП РФ, а именно «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Как ранее сообщал Mkset, жительница Башкирии поплатилась за пьяную выходку мужа за рулем.