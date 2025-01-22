Пьяного ребёнка остановили автоинспекторы в Уфе

Но самое интересное в том, что это не первая «пьяная выходка» парня. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции в алкогольном состоянии. Теперь ему грозит не только административка за езду без регистрации (ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ), но и вполне реальное уголовное преследование по статье 264.1 УК РФ. Автомобиль отправился на штрафстоянку, а собранные материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних.