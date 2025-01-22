Приставы собрали комбо в башкирском подвале

Собравшись уже уходить, один из сотрудников заметил небрежно лежащий на полу ковёр. Под ним он и обнаружил разгадку таинственного исчезновения недобросовестных граждан, не желавших платить детям алименты — люк погреба. Открыв его, из него тут же вышли мужчина и женщина. Оба они должники по алиментам.