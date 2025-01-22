Приставы собрали комбо в башкирском подвале

Posted 21 января, 23:13
Published 21 января, 23:13
Modified 22 января, 09:44
Updated 22 января, 09:44
Нарушителей стражи порядка собирались настигнуть в их же жилище, однако по прибытии никого дома обнаружено не было. Сотрудники ведомства обошли весь дом и весь участок, заодно опросив соседей, однако «потеряшки» так и не объявились.
Собравшись уже уходить, один из сотрудников заметил небрежно лежащий на полу ковёр. Под ним он и обнаружил разгадку таинственного исчезновения недобросовестных граждан, не желавших платить детям алименты — люк погреба. Открыв его, из него тут же вышли мужчина и женщина. Оба они должники по алиментам.
Для дальнейших разбирательств должников задержали и доставили в отделение приставов.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии увеличили лимит дохода, с которого можно потребовать налоговые вычеты.