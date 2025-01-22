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Posted 21 января, 23:13

Published 21 января, 23:13

Modified 22 января, 09:44

Updated 22 января, 09:44

В Башкирии должники прятались от приставов в погребе

Приставы собрали комбо в башкирском подвале

21 января 2025, 23:13
Фото: Служба судебных приставов.

В Башкирии должники прятались от приставов в погребе

Смекалистых неплательщиков алиментов поймали правоохранители в Шаранском районе Башкортостана, сообщили в ведомстве в среду, 22 января.

Нарушителей стражи порядка собирались настигнуть в их же жилище, однако по прибытии никого дома обнаружено не было. Сотрудники ведомства обошли весь дом и весь участок, заодно опросив соседей, однако «потеряшки» так и не объявились.

Собравшись уже уходить, один из сотрудников заметил небрежно лежащий на полу ковёр. Под ним он и обнаружил разгадку таинственного исчезновения недобросовестных граждан, не желавших платить детям алименты — люк погреба. Открыв его, из него тут же вышли мужчина и женщина. Оба они должники по алиментам.

Для дальнейших разбирательств должников задержали и доставили в отделение приставов.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии увеличили лимит дохода, с которого можно потребовать налоговые вычеты.

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